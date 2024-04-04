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"Ненужный альянс". В США заявили о бесперспективности НАТО

"Ненужный альянс". В США заявили о бесперспективности НАТО - 04.04.2024, ПРАЙМ

"Ненужный альянс". В США заявили о бесперспективности НАТО

НАТО за 75 лет своего существования превратилась в ненужный альянс, ставящий под угрозу безопасность всех входящих стран, пишет бывший советник Госдепартамента... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T12:38+0300

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2024-04-04T13:05+0300

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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. НАТО за 75 лет своего существования превратилась в ненужный альянс, ставящий под угрозу безопасность всех входящих стран, пишет бывший советник Госдепартамента США Джеймс Карден для издания The American Conservative.Как отмечает автор, некоторые догматы веры относительно успехов НАТО и ее незаменимости оказываются весьма спорными и сомнительными.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо его мнению, альянс устарел уже к концу первого десятилетия своего существования, когда СССР ушел из Австрии и с базы в Финляндии, а также прекратил конфронтацию с режимом Иосипа Броз Тито в Югославии.Если бы не было соперничающих между собой блоковых систем, холодная война могла прийти к развязке на десятилетия раньше, уверен автор. Между тем, прием в НАТО Турции и размещение там ракет Jupiter открыло путь к Карибскому кризису 1962 года, отмечает Карден.Тем не менее, уже через два года после распада СССР было принято решение продолжать начатое и расширять альянс, указывает автор, напоминая, что для президента Билла Клинтона стимул к расширению был больше связан с внутренней политикой, нежели с требованиями национальной безопасности США.В те годы очень многие представители вашингтонского истэблишмента высказывали свои возражения против этого экспансионистского проекта, напоминает Карден.Аргументы сторонников укрепления НАТО, исходящие из того, что Россия "развязала конфликт" на Украине, эксперт называет несостоятельными. "У России нет ни средств, ни желания устанавливать на континенте свою политическую, экономическую и территориальную гегемонию", — подчеркивает он."НАТО поощряет иждивенчество наших партнеров. Она порождает безрассудство и безответственность у стратегически малозначимых, однако дико враждебных и агрессивных стран-сателлитов", — указал автор, добавив, что альянс побуждает страны, желающие в него вступить, к невероятно саморазрушительным действиям."Это шоу продолжается слишком долго. Безусловно, 75 лет существования НАТО и восьми десятилетий после окончания Второй мировой войны вполне достаточно для того, чтобы Европа стала самостоятельной", — заключил Карден.НАТО — военно-политический альянс, созданный 4 апреля 1949 году подписанием Североатлантического договора. Первоначально его участниками были США, Великобритания, Франция, Канада, Португалия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Италия, Исландия и Норвегия. После распада Организации Варшавского договора последовало несколько волн расширения, в результате чего в альянс вступил ряд восточноевропейских стран. В 2023 году в НАТО вступила Финляндия, в 2024-м — Швеция, которые до этого несколько десятилетий держали нейтралитет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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