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Посол России в Аргентине назвал НАТО бабушкой со скверным характером
Посол России в Аргентине назвал НАТО бабушкой со скверным характером - 04.04.2024, ПРАЙМ
Посол России в Аргентине назвал НАТО бабушкой со скверным характером
НАТО стареет и становится все более несговорчивым и агрессивным, заметил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в статье для аргентинской газеты Perfil. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T17:28+0300
2024-04-04T17:28+0300
2024-04-04T17:28+0300
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 апр - ПРАЙМ. НАТО стареет и становится все более несговорчивым и агрессивным, заметил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в статье для аргентинской газеты Perfil."Вся история этой организации представляет собой череду вооружённых интервенций, повлекших многочисленные жертвы среди мирного населения, разрушение государственных устоев и экономик стран, ставших "объектами внимания". Действуя в духе "порядка, основанного на правилах" (которые никто никогда не видел), она нарушает основополагающие принципы международного права, сеет страдания, хаос и раздор", - сказано в статье.Феоктистов считает, что целью НАТО является поддержание глобального доминирования западных стран, и организация не приемлет объективной тенденции к многополярности.Дипломат подчеркнул, что сегодня НАТО больше походит на "бабушка" со скверным характером, диктаторскими замашками и безграничным самомнением, которая не учится на прошлых ошибках и не видит изменившихся реалий.НАТО был создан в 1949 году с целью обеспечения коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. С тех пор в альянс вступили 32 страны, и он продолжает расширяться. Россия официально признает активность альянса на своих границах и втягивание Украины в альянс как факторы начала специальной военной операции.
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нато, новости
Посол России в Аргентине назвал НАТО бабушкой со скверным характером
Посол РФ в Аргентине: НАТО сегодня - это "бабушка" со скверным характером
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 апр - ПРАЙМ. НАТО стареет и становится все более несговорчивым и агрессивным, заметил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в статье для аргентинской газеты Perfil.
"Вся история этой организации представляет собой череду вооружённых интервенций, повлекших многочисленные жертвы среди мирного населения, разрушение государственных устоев и экономик стран, ставших "объектами внимания". Действуя в духе "порядка, основанного на правилах" (которые никто никогда не видел), она нарушает основополагающие принципы международного права, сеет страдания, хаос и раздор", - сказано в статье.
Феоктистов считает, что целью НАТО является поддержание глобального доминирования западных стран, и организация не приемлет объективной тенденции к многополярности.
Дипломат подчеркнул, что сегодня НАТО больше походит на "бабушка" со скверным характером, диктаторскими замашками и безграничным самомнением, которая не учится на прошлых ошибках и не видит изменившихся реалий.
НАТО был создан в 1949 году с целью обеспечения коллективной обороны и защиты Европы от якобы возможной советской угрозы. С тех пор в альянс вступили 32 страны, и он продолжает расширяться. Россия официально признает активность альянса на своих границах и втягивание Украины в альянс как факторы начала специальной военной операции.