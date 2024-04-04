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Эксперт раскрыла риски конфликта на Ближнем Востоке для рынка нефти

Эксперт раскрыла риски конфликта на Ближнем Востоке для рынка нефти - 04.04.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыла риски конфликта на Ближнем Востоке для рынка нефти

Эскалация ближневосточного конфликта создает риски для поставок нефти через Ормузский пролив, обеспечивающий транспортировку 20% мирового потребления нефти,... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T19:15+0300

2024-04-04T19:15+0300

2024-04-04T19:15+0300

энергетика

ближний восток

красное море

мировой рынок нефти

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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Эскалация ближневосточного конфликта создает риски для поставок нефти через Ормузский пролив, обеспечивающий транспортировку 20% мирового потребления нефти, заявила РИА Новости старший консультант "Имплементы" Евгения Попова. Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Далее суда попадают в Аравийское море и Индийский океан. Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану, а южное — Оману и ОАЭ. "Атака на иранское консульство в Сирии действительно создала ажиотаж вокруг цены на нефть. Ситуация на Ближнем Востоке продолжит оказывать влияние на нефтяные котировки. Несмотря на то, что доля Ирана в мировой добыче составляет 2-2,5%, он имеет стратегически важное географическое положение. Нарастают риски поставок нефти через Ормузский пролив, обеспечивающий 20% мирового потребления нефти. Так, геополитическая напряженность формируется вокруг всего аравийского полуострова", — прокомментировала Попова. Она отметила, что с точки зрения фундаментальных факторов на нефтяном рынке может сформироваться небольшой дефицит в связи с ростом спроса в секторе бункеровки и нефтехимии. "В случае отсутствия геополитических потрясений рынок во втором квартале может вернуться к балансу и цены стабилизируются", — заключила она.Мировые цены на нефть растут с конца марта. После заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в среду, где не было принято решений об изменении нефтяной политики, котировки продолжили расти: Brent приближалась к 90 долларам за баррель. Утром в четверг цены на нефть продолжили рост, а к вечеру перешли к символическому снижению. Одним из факторов последнего скачка цены на нефть в СМИ называют авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, который произошел в понедельник.

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ближний восток, красное море, мировой рынок нефти