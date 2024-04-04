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Эксперт раскрыла риски конфликта на Ближнем Востоке для рынка нефти
Эксперт раскрыла риски конфликта на Ближнем Востоке для рынка нефти - 04.04.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыла риски конфликта на Ближнем Востоке для рынка нефти
Эскалация ближневосточного конфликта создает риски для поставок нефти через Ормузский пролив, обеспечивающий транспортировку 20% мирового потребления нефти,... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T19:15+0300
2024-04-04T19:15+0300
2024-04-04T19:15+0300
энергетика
ближний восток
красное море
мировой рынок нефти
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Эскалация ближневосточного конфликта создает риски для поставок нефти через Ормузский пролив, обеспечивающий транспортировку 20% мирового потребления нефти, заявила РИА Новости старший консультант "Имплементы" Евгения Попова. Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Далее суда попадают в Аравийское море и Индийский океан. Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану, а южное — Оману и ОАЭ. "Атака на иранское консульство в Сирии действительно создала ажиотаж вокруг цены на нефть. Ситуация на Ближнем Востоке продолжит оказывать влияние на нефтяные котировки. Несмотря на то, что доля Ирана в мировой добыче составляет 2-2,5%, он имеет стратегически важное географическое положение. Нарастают риски поставок нефти через Ормузский пролив, обеспечивающий 20% мирового потребления нефти. Так, геополитическая напряженность формируется вокруг всего аравийского полуострова", — прокомментировала Попова. Она отметила, что с точки зрения фундаментальных факторов на нефтяном рынке может сформироваться небольшой дефицит в связи с ростом спроса в секторе бункеровки и нефтехимии. "В случае отсутствия геополитических потрясений рынок во втором квартале может вернуться к балансу и цены стабилизируются", — заключила она.Мировые цены на нефть растут с конца марта. После заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в среду, где не было принято решений об изменении нефтяной политики, котировки продолжили расти: Brent приближалась к 90 долларам за баррель. Утром в четверг цены на нефть продолжили рост, а к вечеру перешли к символическому снижению. Одним из факторов последнего скачка цены на нефть в СМИ называют авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, который произошел в понедельник.
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ближний восток, красное море, мировой рынок нефти
Энергетика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, КРАСНОЕ МОРЕ, мировой рынок нефти
Эксперт раскрыла риски конфликта на Ближнем Востоке для рынка нефти
Конфликт на Ближнем Востоке создает риски для 20% мирового потребления нефти
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Эскалация ближневосточного конфликта создает риски для поставок нефти через Ормузский пролив, обеспечивающий транспортировку 20% мирового потребления нефти, заявила РИА Новости старший консультант "Имплементы" Евгения Попова.
Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Далее суда попадают в Аравийское море и Индийский океан. Северное побережье Ормузского пролива принадлежит Ирану, а южное — Оману и ОАЭ.
"Атака на иранское консульство в Сирии действительно создала ажиотаж вокруг цены на нефть. Ситуация на Ближнем Востоке продолжит оказывать влияние на нефтяные котировки. Несмотря на то, что доля Ирана в мировой добыче составляет 2-2,5%, он имеет стратегически важное географическое положение. Нарастают риски поставок нефти через Ормузский пролив, обеспечивающий 20% мирового потребления нефти. Так, геополитическая напряженность формируется вокруг всего аравийского полуострова", — прокомментировала Попова.
Она отметила, что с точки зрения фундаментальных факторов на нефтяном рынке может сформироваться небольшой дефицит в связи с ростом спроса в секторе бункеровки и нефтехимии.
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"В случае отсутствия геополитических потрясений рынок во втором квартале может вернуться к балансу и цены стабилизируются", — заключила она.
Мировые цены на нефть растут с конца марта. После заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в среду, где не было принято решений об изменении нефтяной политики, котировки продолжили расти: Brent приближалась к 90 долларам за баррель.
Утром в четверг цены на нефть продолжили рост, а к вечеру перешли к символическому снижению. Одним из факторов последнего скачка цены на нефть в СМИ называют авиаудар израильских ВВС по зданию генерального консульства Ирана в столице Сирии Дамаске, который произошел в понедельник.