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Песков: отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Песков: отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации
Песков: отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации - 04.04.2024, ПРАЙМ
Песков: отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации
Отношения России и НАТО опустились до уровня прямой конфронтации, альянс продолжает выполнять свои функции, заявил пресс-секретарь российского президента... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T12:37+0300
2024-04-04T12:37+0300
политика
россия
нато
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Отношения России и НАТО опустились до уровня прямой конфронтации, альянс продолжает выполнять свои функции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Официального представителя Кремля на пресс-конференции попросили дать оценку текущему статусу отношений Москвы и Североатлантического альянса.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Фактически сейчас эти отношения скатились на уровень прямой конфронтации. Страны НАТО, альянс сам по себе уже не то, что повышает постоянно, а уже является вовлеченным в конфликт вокруг Украины. НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", - ответил он.Песков добавил, что НАТО была создана как инструмент конфронтации, сейчас показывает свою сущность и выполняет свои функции. По его словам, дейсвтия альянса не способствуют обеспечению безопасности.В прошлом году пресс-секретарь президента России рассказывал, что НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Песков подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".
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россия, нато, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, НАТО, Дмитрий Песков
12:37 04.04.2024
 
Песков: отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации

Песков: отношения России и НАТО фактически скатились на уровень прямой конфронтации

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНАТО, Россия, США
НАТО, Россия, США - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Отношения России и НАТО опустились до уровня прямой конфронтации, альянс продолжает выполнять свои функции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Официального представителя Кремля на пресс-конференции попросили дать оценку текущему статусу отношений Москвы и Североатлантического альянса.
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"Фактически сейчас эти отношения скатились на уровень прямой конфронтации. Страны НАТО, альянс сам по себе уже не то, что повышает постоянно, а уже является вовлеченным в конфликт вокруг Украины. НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", - ответил он.
Песков добавил, что НАТО была создана как инструмент конфронтации, сейчас показывает свою сущность и выполняет свои функции. По его словам, дейсвтия альянса не способствуют обеспечению безопасности.
В прошлом году пресс-секретарь президента России рассказывал, что НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Песков подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
Страны НАТО хотят обязать помогать Украине, заявил Лавров
11:39
 
ПолитикаРОССИЯНАТОДмитрий Песков
 
 
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