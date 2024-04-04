https://1prime.ru/20240404/peskov-847071925.html
Песков: отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации
Песков: отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации - 04.04.2024, ПРАЙМ
Песков: отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации
Отношения России и НАТО опустились до уровня прямой конфронтации, альянс продолжает выполнять свои функции, заявил пресс-секретарь российского президента... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T12:37+0300
2024-04-04T12:37+0300
2024-04-04T12:37+0300
политика
россия
нато
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/09/835720905_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_0798ffa8930292865f314d87407f52e7.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Отношения России и НАТО опустились до уровня прямой конфронтации, альянс продолжает выполнять свои функции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Официального представителя Кремля на пресс-конференции попросили дать оценку текущему статусу отношений Москвы и Североатлантического альянса.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Фактически сейчас эти отношения скатились на уровень прямой конфронтации. Страны НАТО, альянс сам по себе уже не то, что повышает постоянно, а уже является вовлеченным в конфликт вокруг Украины. НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", - ответил он.Песков добавил, что НАТО была создана как инструмент конфронтации, сейчас показывает свою сущность и выполняет свои функции. По его словам, дейсвтия альянса не способствуют обеспечению безопасности.В прошлом году пресс-секретарь президента России рассказывал, что НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Песков подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".
https://1prime.ru/20240404/lavrov-847069506.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/09/835720905_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_641505714b3a347626cc375495a37615.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, НАТО, Дмитрий Песков
Песков: отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации
Песков: отношения России и НАТО фактически скатились на уровень прямой конфронтации
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Отношения России и НАТО опустились до уровня прямой конфронтации, альянс продолжает выполнять свои функции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Официального представителя Кремля на пресс-конференции попросили дать оценку текущему статусу отношений Москвы и Североатлантического альянса.
"Фактически сейчас эти отношения скатились на уровень прямой конфронтации. Страны НАТО, альянс сам по себе уже не то, что повышает постоянно, а уже является вовлеченным в конфликт вокруг Украины. НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", - ответил он.
Песков добавил, что НАТО была создана как инструмент конфронтации, сейчас показывает свою сущность и выполняет свои функции. По его словам, дейсвтия альянса не способствуют обеспечению безопасности.
В прошлом году пресс-секретарь президента России рассказывал, что НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Песков подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".
Страны НАТО хотят обязать помогать Украине, заявил Лавров