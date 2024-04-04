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Песков: отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации

Песков: отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации - 04.04.2024, ПРАЙМ

Песков: отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации

Отношения России и НАТО опустились до уровня прямой конфронтации, альянс продолжает выполнять свои функции, заявил пресс-секретарь российского президента... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T12:37+0300

2024-04-04T12:37+0300

2024-04-04T12:37+0300

политика

россия

нато

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Отношения России и НАТО опустились до уровня прямой конфронтации, альянс продолжает выполнять свои функции, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Официального представителя Кремля на пресс-конференции попросили дать оценку текущему статусу отношений Москвы и Североатлантического альянса.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Фактически сейчас эти отношения скатились на уровень прямой конфронтации. Страны НАТО, альянс сам по себе уже не то, что повышает постоянно, а уже является вовлеченным в конфликт вокруг Украины. НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", - ответил он.Песков добавил, что НАТО была создана как инструмент конфронтации, сейчас показывает свою сущность и выполняет свои функции. По его словам, дейсвтия альянса не способствуют обеспечению безопасности.В прошлом году пресс-секретарь президента России рассказывал, что НАТО создали как "машину для конфронтации", предназначенную для сдерживания России (СССР). Песков подчеркивал, что в отношениях России и Запада был период "романтизма", когда была надежда на то, что все будет взаимовыгодно и взаимоуважительно, но "так не бывает".

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россия, нато, дмитрий песков