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Комиссия рекомендовала назначить Подносову на должность главы ВС
Комиссия рекомендовала назначить Подносову на должность главы ВС - 04.04.2024, ПРАЙМ
Комиссия рекомендовала назначить Подносову на должность главы ВС
Комиссия при президенте России рекомендовала Владимиру Путину назначить Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда России, следует из сообщения... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T13:06+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Комиссия при президенте России рекомендовала Владимиру Путину назначить Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда России, следует из сообщения источника в комиссии."Президентская комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала президенту России Владимиру Путину представить Совету Федерации кандидатуру Ирины Леонидовны Подносовой для назначения на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации", - говорится в сообщении.Подносова – единственный кандидат, подавший документы на пост председателя Верховного суда после открытия вакансии 1 марта в результате смерти предыдущего председателя Вячеслава Лебедева.Комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов о назначении судей и прекращении их полномочий осталось вынести свой вердикт. Если кандидатура Подносовой получит одобрение, президент представит ее в Совет Федерации, который должен принять решение большинством голосов.Подносова имеет юридическое образование и работает судьей с 1990 года. В 2020 году она стала руководителем Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда России.
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россия, новости
Комиссия рекомендовала назначить Подносову на должность главы ВС
Президентская комиссия рекомендовала Путину представить Подносову на пост главы ВС
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Комиссия при президенте России рекомендовала Владимиру Путину назначить Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда России, следует из сообщения источника в комиссии.
"Президентская комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала президенту России Владимиру Путину представить Совету Федерации кандидатуру Ирины Леонидовны Подносовой для назначения на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Подносова – единственный кандидат, подавший документы на пост председателя Верховного суда после открытия вакансии 1 марта в результате смерти предыдущего председателя Вячеслава Лебедева.
Комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов о назначении судей и прекращении их полномочий осталось вынести свой вердикт. Если кандидатура Подносовой получит одобрение, президент представит ее в Совет Федерации, который должен принять решение большинством голосов.
Подносова имеет юридическое образование и работает судьей с 1990 года. В 2020 году она стала руководителем Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда России.