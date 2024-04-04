Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комиссия рекомендовала назначить Подносову на должность главы ВС - 04.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240404/podnosova-847073199.html
Комиссия рекомендовала назначить Подносову на должность главы ВС
Комиссия рекомендовала назначить Подносову на должность главы ВС - 04.04.2024, ПРАЙМ
Комиссия рекомендовала назначить Подносову на должность главы ВС
Комиссия при президенте России рекомендовала Владимиру Путину назначить Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда России, следует из сообщения... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T13:06+0300
2024-04-04T13:06+0300
россия
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/01/846915444_0:78:566:396_1920x0_80_0_0_7fb6dd546be8333e352ded80dcc7d656.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Комиссия при президенте России рекомендовала Владимиру Путину назначить Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда России, следует из сообщения источника в комиссии."Президентская комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала президенту России Владимиру Путину представить Совету Федерации кандидатуру Ирины Леонидовны Подносовой для назначения на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации", - говорится в сообщении.Подносова – единственный кандидат, подавший документы на пост председателя Верховного суда после открытия вакансии 1 марта в результате смерти предыдущего председателя Вячеслава Лебедева.Комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов о назначении судей и прекращении их полномочий осталось вынести свой вердикт. Если кандидатура Подносовой получит одобрение, президент представит ее в Совет Федерации, который должен принять решение большинством голосов.Подносова имеет юридическое образование и работает судьей с 1990 года. В 2020 году она стала руководителем Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда России.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/01/846915444_0:56:566:481_1920x0_80_0_0_9c62e4a16660876a104987c19955be1b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, новости
РОССИЯ, Новости
13:06 04.04.2024
 
Комиссия рекомендовала назначить Подносову на должность главы ВС

Президентская комиссия рекомендовала Путину представить Подносову на пост главы ВС

© Фото : Верховный суд РФПодносова Ирина
Подносова Ирина - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© Фото : Верховный суд РФ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Комиссия при президенте России рекомендовала Владимиру Путину назначить Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда России, следует из сообщения источника в комиссии.
"Президентская комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала президенту России Владимиру Путину представить Совету Федерации кандидатуру Ирины Леонидовны Подносовой для назначения на должность председателя Верховного Суда Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Подносова – единственный кандидат, подавший документы на пост председателя Верховного суда после открытия вакансии 1 марта в результате смерти предыдущего председателя Вячеслава Лебедева.
Комиссии при президенте по предварительному рассмотрению вопросов о назначении судей и прекращении их полномочий осталось вынести свой вердикт. Если кандидатура Подносовой получит одобрение, президент представит ее в Совет Федерации, который должен принять решение большинством голосов.
Подносова имеет юридическое образование и работает судьей с 1990 года. В 2020 году она стала руководителем Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда России.
 
РОССИЯНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала