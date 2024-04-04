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Россия стала крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в Индию - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Россия стала крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в Индию
Россия стала крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в Индию - 04.04.2024, ПРАЙМ
Россия стала крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в Индию
Россия стала крупнейшим поставщиком подсолнечного масла на индийский рынок по итогам 2023 года - Индия увеличила закупки более чем вдвое, до 900 тысяч тонн,... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T12:26+0300
2024-04-04T12:27+0300
россия
индия
подсолнечное масло
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Россия стала крупнейшим поставщиком подсолнечного масла на индийский рынок по итогам 2023 года - Индия увеличила закупки более чем вдвое, до 900 тысяч тонн, сообщается в релизе ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе России. "По итогам 2023 года Россия стала крупнейшим поставщиком подсолнечного масла на индийский рынок. Одновременно Индия вышла на первое место среди покупателей российского подсолнечного масла, увеличив его закупки более чем вдвое. Объем российских поставок превысил 900 тысяч тонн. Ситуация с импортом Индией растительных масел серьезно влияет на динамику российского масложирового экспорта", - говорится в сообщении центра. Индия является вторым после Китая мировым потребителем растительных масел и основным импортером данной продукции. Так, в сезоне 2022-2023 Индия импортировала порядка 17 миллионов тонн растительных масел. Ежегодно Индия импортирует 1,5-3 миллиона тонн подсолнечного масла, или порядка 10-15% от общего импорта растительных масел. На среднесрочные перспективы развития экспорта российских растительных масел будут влиять несколько факторов, отмечают в "Агроэкспорте". Индийский рынок сильно чувствителен к цене, а в рамках развития программы продовольственной безопасности правительство Индии ставит задачу снизить зависимость от импорта пищевых масел к 2030 году до 20% за счет увеличения внутреннего производства пальмового масла. "В этой ситуации конечный объем импорта Индией растительных масел из России будет зависеть как от успешности реализации программы импортозамещения, так и от соотношения цен на ключевые растительные масла: пальмовое, соевое и подсолнечное на мировом рынке. В случае увеличения доли российского масла на рынке Индии потенциал поставок подсолнечного и соевого масел в 2030 году может достигнуть 2 миллионов тонн", - ожидают в центре.
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россия, индия, подсолнечное масло
РОССИЯ, ИНДИЯ, подсолнечное масло
12:26 04.04.2024 (обновлено: 12:27 04.04.2024)
 
Россия стала крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в Индию

"Агроэкспорт": Россия в 2023 году стала крупнейшим поставщиком подсолнечного масла в Индию

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛиния фасовки подсолнечного масла
Линия фасовки подсолнечного масла - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Россия стала крупнейшим поставщиком подсолнечного масла на индийский рынок по итогам 2023 года - Индия увеличила закупки более чем вдвое, до 900 тысяч тонн, сообщается в релизе ФГБУ "Агроэкспорт" при Минсельхозе России.
"По итогам 2023 года Россия стала крупнейшим поставщиком подсолнечного масла на индийский рынок. Одновременно Индия вышла на первое место среди покупателей российского подсолнечного масла, увеличив его закупки более чем вдвое. Объем российских поставок превысил 900 тысяч тонн. Ситуация с импортом Индией растительных масел серьезно влияет на динамику российского масложирового экспорта", - говорится в сообщении центра.
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Индия является вторым после Китая мировым потребителем растительных масел и основным импортером данной продукции. Так, в сезоне 2022-2023 Индия импортировала порядка 17 миллионов тонн растительных масел. Ежегодно Индия импортирует 1,5-3 миллиона тонн подсолнечного масла, или порядка 10-15% от общего импорта растительных масел.
На среднесрочные перспективы развития экспорта российских растительных масел будут влиять несколько факторов, отмечают в "Агроэкспорте". Индийский рынок сильно чувствителен к цене, а в рамках развития программы продовольственной безопасности правительство Индии ставит задачу снизить зависимость от импорта пищевых масел к 2030 году до 20% за счет увеличения внутреннего производства пальмового масла.
"В этой ситуации конечный объем импорта Индией растительных масел из России будет зависеть как от успешности реализации программы импортозамещения, так и от соотношения цен на ключевые растительные масла: пальмовое, соевое и подсолнечное на мировом рынке. В случае увеличения доли российского масла на рынке Индии потенциал поставок подсолнечного и соевого масел в 2030 году может достигнуть 2 миллионов тонн", - ожидают в центре.
 
РОССИЯИНДИЯподсолнечное масло
 
 
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