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В РЖД рассказали о планах по обновлению подвижного состава
В РЖД рассказали о планах по обновлению подвижного состава - 04.04.2024, ПРАЙМ
В РЖД рассказали о планах по обновлению подвижного состава
Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) планирует получить в текущем году 550 новых вагонов для поездов дальнего следования, сообщает компания. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T15:07+0300
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) планирует получить в текущем году 550 новых вагонов для поездов дальнего следования, сообщает компания. "Холдинг РЖД продолжает работы по обновлению подвижного состава. В течение 2024 года компания планирует получить от производителя (ОАО "ТВЗ") 550 новых вагонов для поездов дальнего следования (396 одноэтажных и 154 двухэтажных)", – говорится в сообщении. В холдинге отметили, что с января по март текущего года уже поставлено 34 вагона, в том числе 21 одноэтажный и 13 двухэтажных. Новые вагоны получат поезда, курсирующие в сообщении с городами БАМа: фирменный поезд № 81/82 "Гилюй" Тында – Благовещенск, поезд № 381/382 Иркутск – Северобайкальск и поезд № 627/628 Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Также новые одноэтажные вагоны планируется включить в состав фирменного поезда № 59/60 "Волга". Новые двухэтажные вагоны войдут в состав фирменного поезда № 25/26 "Смена – А. Бетанкур" сообщением Санкт-Петербург – Москва. "Вагоны оборудованы всем необходимым для комфортной поездки, в частности, кондиционерами, системами обеззараживания воздуха, биотуалетами. Также предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств, usb-порты и т. д.", – отмечают РЖД. Кроме закупки новых вагонов, обновление парка осуществляется за счет капитально-восстановительного ремонта. Так, в вагонах меняются компоненты (санузлы, полки, окна и т. д.), при необходимости — интерьер и ходовые детали, добавили в холдинге.
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россия, ржд
В РЖД рассказали о планах по обновлению подвижного состава
РЖД планируют получить в 2024 году 550 новых вагонов для поездов дальнего следования
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) планирует получить в текущем году 550 новых вагонов для поездов дальнего следования, сообщает компания.
"Холдинг РЖД продолжает работы по обновлению подвижного состава. В течение 2024 года компания планирует получить от производителя (ОАО "ТВЗ") 550 новых вагонов для поездов дальнего следования (396 одноэтажных и 154 двухэтажных)", – говорится в сообщении.
В холдинге отметили, что с января по март текущего года уже поставлено 34 вагона, в том числе 21 одноэтажный и 13 двухэтажных.
Новые вагоны получат поезда, курсирующие в сообщении с городами БАМа: фирменный поезд № 81/82 "Гилюй" Тында – Благовещенск, поезд № 381/382 Иркутск – Северобайкальск и поезд № 627/628 Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Также новые одноэтажные вагоны планируется включить в состав фирменного поезда № 59/60 "Волга".
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Новые двухэтажные вагоны войдут в состав фирменного поезда № 25/26 "Смена – А. Бетанкур" сообщением Санкт-Петербург – Москва.
"Вагоны оборудованы всем необходимым для комфортной поездки, в частности, кондиционерами, системами обеззараживания воздуха, биотуалетами. Также предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств, usb-порты и т. д.", – отмечают РЖД.
Кроме закупки новых вагонов, обновление парка осуществляется за счет капитально-восстановительного ремонта. Так, в вагонах меняются компоненты (санузлы, полки, окна и т. д.), при необходимости — интерьер и ходовые детали, добавили в холдинге.