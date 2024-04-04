https://1prime.ru/20240404/pravitelstvo-847082942.html
Зюганов назвал предположительную дату формирования правительства
Зюганов назвал предположительную дату формирования правительства - 04.04.2024, ПРАЙМ
Зюганов назвал предположительную дату формирования правительства
Состав правительства должны сформировать к 20 мая, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T16:02+0300
2024-04-04T16:02+0300
2024-04-04T16:02+0300
кабмин
правительство рф
геннадий зюганов
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/31/840993166_0:0:3179:1788_1920x0_80_0_0_4fb3b3a848c9e45ccf6f791fb1951ab7.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Состав правительства должны сформировать к 20 мая, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Ранее источник в Государственной Думе сообщал агентству РИА Новости, что инаугурация президента России пройдет 7 мая. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства. 8 мая нижняя палата парламента рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства, добавил собеседник агентства.Как отметил Зюганов, в соответствии с новой процедурой, Госдума утверждает вице-премьеров и всех министров, кроме силовых."Неделя потребуется, чтобы рассмотреть состав правительства, и 20 мая должен быть полный кабинет (министров)", - подчеркнул он.
https://1prime.ru/20240403/mishustin-847041366.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84099/31/840993166_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_4672acbb9d401f0a3754f9095ac4fc7d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, геннадий зюганов
Кабмин, Правительство РФ, Геннадий Зюганов
Зюганов назвал предположительную дату формирования правительства
Зюганов считает, что состав правительства должны сформировать к 20 мая
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Состав правительства должны сформировать к 20 мая, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Ранее источник в Государственной Думе сообщал агентству РИА Новости, что инаугурация президента России пройдет 7 мая. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства.
8 мая нижняя палата парламента рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства, добавил собеседник агентства.
Как отметил Зюганов, в соответствии с новой процедурой, Госдума утверждает вице-премьеров и всех министров, кроме силовых.
"Неделя потребуется, чтобы рассмотреть состав правительства, и 20 мая должен быть полный кабинет (министров)", - подчеркнул он.
Правительство уделит внимание увеличению реальных доходов граждан