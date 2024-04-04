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Зюганов назвал предположительную дату формирования правительства

Зюганов назвал предположительную дату формирования правительства - 04.04.2024, ПРАЙМ

Зюганов назвал предположительную дату формирования правительства

Состав правительства должны сформировать к 20 мая, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T16:02+0300

2024-04-04T16:02+0300

2024-04-04T16:02+0300

кабмин

правительство рф

геннадий зюганов

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Состав правительства должны сформировать к 20 мая, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Ранее источник в Государственной Думе сообщал агентству РИА Новости, что инаугурация президента России пройдет 7 мая. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства. 8 мая нижняя палата парламента рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства, добавил собеседник агентства.Как отметил Зюганов, в соответствии с новой процедурой, Госдума утверждает вице-премьеров и всех министров, кроме силовых."Неделя потребуется, чтобы рассмотреть состав правительства, и 20 мая должен быть полный кабинет (министров)", - подчеркнул он.

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правительство рф, геннадий зюганов