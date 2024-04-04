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Зюганов назвал предположительную дату формирования правительства - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Зюганов назвал предположительную дату формирования правительства
Зюганов назвал предположительную дату формирования правительства - 04.04.2024, ПРАЙМ
Зюганов назвал предположительную дату формирования правительства
Состав правительства должны сформировать к 20 мая, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T16:02+0300
2024-04-04T16:02+0300
кабмин
правительство рф
геннадий зюганов
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Состав правительства должны сформировать к 20 мая, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Ранее источник в Государственной Думе сообщал агентству РИА Новости, что инаугурация президента России пройдет 7 мая. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства. 8 мая нижняя палата парламента рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства, добавил собеседник агентства.Как отметил Зюганов, в соответствии с новой процедурой, Госдума утверждает вице-премьеров и всех министров, кроме силовых."Неделя потребуется, чтобы рассмотреть состав правительства, и 20 мая должен быть полный кабинет (министров)", - подчеркнул он.
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правительство рф, геннадий зюганов
Кабмин, Правительство РФ, Геннадий Зюганов
16:02 04.04.2024
 
Зюганов назвал предположительную дату формирования правительства

Зюганов считает, что состав правительства должны сформировать к 20 мая

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Состав правительства должны сформировать к 20 мая, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Ранее источник в Государственной Думе сообщал агентству РИА Новости, что инаугурация президента России пройдет 7 мая. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства.
8 мая нижняя палата парламента рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства, добавил собеседник агентства.
Как отметил Зюганов, в соответствии с новой процедурой, Госдума утверждает вице-премьеров и всех министров, кроме силовых.
"Неделя потребуется, чтобы рассмотреть состав правительства, и 20 мая должен быть полный кабинет (министров)", - подчеркнул он.
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
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КабминПравительство РФГеннадий Зюганов
 
 
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