https://1prime.ru/20240404/prozhitochnyy-minimum-847082030.html

Голикова рассказала о росте прожиточного минимума с 2020 года

Голикова рассказала о росте прожиточного минимума с 2020 года - 04.04.2024, ПРАЙМ

Голикова рассказала о росте прожиточного минимума с 2020 года

С 2020 года прожиточный минимум в России вырос на 36,7%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в обращении, которое зачитали на XII съезде Федерации... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T15:37+0300

2024-04-04T15:37+0300

2024-04-04T15:53+0300

экономика

россия

прожиточный минимум

татьяна голикова

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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. С 2020 года прожиточный минимум в России вырос на 36,7%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в обращении, которое зачитали на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). "С 2020 года прожиточный минимум вырос на 36,7%, что на 6,4% выше уровня инфляции за тот же период", — сказала Голикова во время XII съезда Федерации независимых профсоюзов России. Она также напомнила, что при части профсоюзов в работе Российской трехсторонней комиссии с 1 января этого года минимальный размер оплаты труда увеличен на 18,5% и составляет 19 242 рубля, что на 14,2% выше прожиточного минимума трудоспособного населения. Кроме того, с участием представителей всех сторон подготовлен проект нового федерального закона о занятости населения, вступивший в силу с этого года. По словам Голиковой, генеральное соглашение на 2024-2026 годы, которое готовится к заключению, определит общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на федеральном уровне, а также правительства, работодателей и профсоюзов по их реализации. Вице-премьер напомнила, что ФНПР – крупнейшее объединение профсоюзов страны, которое представляет права и интересы около 20 миллионов работников.

https://1prime.ru/20240404/mrot-847077255.html

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россия, прожиточный минимум, татьяна голикова