https://1prime.ru/20240404/putin-847075893.html
Путин пообещал продолжить повышать минимальные зарплаты в России
Путин пообещал продолжить повышать минимальные зарплаты в России - 04.04.2024, ПРАЙМ
Путин пообещал продолжить повышать минимальные зарплаты в России
Российские власти будут продолжать индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил президент страны Владимир Путин. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T14:09+0300
2024-04-04T14:09+0300
2024-04-04T15:10+0300
мрот
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российские власти будут продолжать индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил президент страны Владимир Путин.Глава государства 4 апреля выступил на съезде Федерации независимых профсоюзов России."Мы обязательно продолжим индексировать минимальный размер оплаты труда, который уже заметно повышен при содействии профсоюзов", - сказал Путин. Президент добавил, что к 2030 году МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей.Минимальный размер оплаты труда - показатель, который применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других выплат.
https://1prime.ru/20240401/putin-846925339.html
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мрот, россия, владимир путин
МРОТ, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин пообещал продолжить повышать минимальные зарплаты в России
Путин: российские власти продолжат индексировать МРОТ
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российские власти будут продолжать индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства 4 апреля выступил на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
"Мы обязательно продолжим индексировать минимальный размер оплаты труда, который уже заметно повышен при содействии профсоюзов", - сказал Путин. Президент добавил, что к 2030 году МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей.
Минимальный размер оплаты труда - показатель, который применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других выплат.
Путин поручил доложить о повышении МРОТ опережающими темпами