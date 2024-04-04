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Путин пообещал продолжить повышать минимальные зарплаты в России - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Путин пообещал продолжить повышать минимальные зарплаты в России
Путин пообещал продолжить повышать минимальные зарплаты в России - 04.04.2024, ПРАЙМ
Путин пообещал продолжить повышать минимальные зарплаты в России
Российские власти будут продолжать индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил президент страны Владимир Путин. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T14:09+0300
2024-04-04T15:10+0300
мрот
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российские власти будут продолжать индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил президент страны Владимир Путин.Глава государства 4 апреля выступил на съезде Федерации независимых профсоюзов России."Мы обязательно продолжим индексировать минимальный размер оплаты труда, который уже заметно повышен при содействии профсоюзов", - сказал Путин. Президент добавил, что к 2030 году МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей.Минимальный размер оплаты труда - показатель, который применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других выплат.
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мрот, россия, владимир путин
МРОТ, РОССИЯ, Владимир Путин
14:09 04.04.2024 (обновлено: 15:10 04.04.2024)
 
Путин пообещал продолжить повышать минимальные зарплаты в России

Путин: российские власти продолжат индексировать МРОТ

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Президент Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российские власти будут продолжать индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства 4 апреля выступил на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
"Мы обязательно продолжим индексировать минимальный размер оплаты труда, который уже заметно повышен при содействии профсоюзов", - сказал Путин. Президент добавил, что к 2030 году МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей.
Минимальный размер оплаты труда - показатель, который применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других выплат.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Центральный федеральный округ
Путин поручил доложить о повышении МРОТ опережающими темпами
1 апреля, 13:21
 
МРОТРОССИЯВладимир Путин
 
 
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