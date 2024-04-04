https://1prime.ru/20240404/putin-847075893.html

Путин пообещал продолжить повышать минимальные зарплаты в России

Путин пообещал продолжить повышать минимальные зарплаты в России - 04.04.2024, ПРАЙМ

Путин пообещал продолжить повышать минимальные зарплаты в России

Российские власти будут продолжать индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил президент страны Владимир Путин. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T14:09+0300

2024-04-04T14:09+0300

2024-04-04T15:10+0300

мрот

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российские власти будут продолжать индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил президент страны Владимир Путин.Глава государства 4 апреля выступил на съезде Федерации независимых профсоюзов России."Мы обязательно продолжим индексировать минимальный размер оплаты труда, который уже заметно повышен при содействии профсоюзов", - сказал Путин. Президент добавил, что к 2030 году МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей.Минимальный размер оплаты труда - показатель, который применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и других выплат.

https://1prime.ru/20240401/putin-846925339.html

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мрот, россия, владимир путин