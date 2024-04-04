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Президент призвал добиться роста доходов квалифицированных специалистов - 04.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Президент призвал добиться роста доходов квалифицированных специалистов
Президент призвал добиться роста доходов квалифицированных специалистов - 04.04.2024, ПРАЙМ
Президент призвал добиться роста доходов квалифицированных специалистов
В России нужно достичь увеличения доходов квалифицированных специалистов, устранить разрыв оплаты труда в регионах, расширение экономического потенциала страны... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T14:19+0300
2024-04-04T15:12+0300
владимир путин
экономика
зарплата
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. В России нужно достичь увеличения доходов квалифицированных специалистов, устранить разрыв оплаты труда в регионах, расширение экономического потенциала страны должно конвертироваться в рост заработных плат. Об этом заявил президент Владимир Путин.Глава государства в четверг, 4 апреля, выступает на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России."Безусловно, очень важно добиться роста доходов квалифицированных, нужных стране специалистов. Надо устранить разрывы в оплате труда в разных регионах", - сказал он.Президент добавил, что расширение отечественного технологического и индустриального потенциала должно конвертироваться в рост заработных плат россиян. По его словам, все зарплаты должны выплачиваться без задержек и в полном объеме.
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владимир путин, зарплата
Владимир Путин, Экономика, зарплата
14:19 04.04.2024 (обновлено: 15:12 04.04.2024)
 
Президент призвал добиться роста доходов квалифицированных специалистов

Путин: важно добиться роста доходов квалифицированных специалистов

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. В России нужно достичь увеличения доходов квалифицированных специалистов, устранить разрыв оплаты труда в регионах, расширение экономического потенциала страны должно конвертироваться в рост заработных плат. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Глава государства в четверг, 4 апреля, выступает на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.
"Безусловно, очень важно добиться роста доходов квалифицированных, нужных стране специалистов. Надо устранить разрывы в оплате труда в разных регионах", - сказал он.
Президент добавил, что расширение отечественного технологического и индустриального потенциала должно конвертироваться в рост заработных плат россиян. По его словам, все зарплаты должны выплачиваться без задержек и в полном объеме.
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
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