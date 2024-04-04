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Президент призвал добиться роста доходов квалифицированных специалистов

Президент призвал добиться роста доходов квалифицированных специалистов - 04.04.2024, ПРАЙМ

Президент призвал добиться роста доходов квалифицированных специалистов

В России нужно достичь увеличения доходов квалифицированных специалистов, устранить разрыв оплаты труда в регионах, расширение экономического потенциала страны... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T14:19+0300

2024-04-04T14:19+0300

2024-04-04T15:12+0300

владимир путин

экономика

зарплата

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. В России нужно достичь увеличения доходов квалифицированных специалистов, устранить разрыв оплаты труда в регионах, расширение экономического потенциала страны должно конвертироваться в рост заработных плат. Об этом заявил президент Владимир Путин.Глава государства в четверг, 4 апреля, выступает на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России."Безусловно, очень важно добиться роста доходов квалифицированных, нужных стране специалистов. Надо устранить разрывы в оплате труда в разных регионах", - сказал он.Президент добавил, что расширение отечественного технологического и индустриального потенциала должно конвертироваться в рост заработных плат россиян. По его словам, все зарплаты должны выплачиваться без задержек и в полном объеме.

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владимир путин, зарплата