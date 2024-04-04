https://1prime.ru/20240404/putin-847076991.html
Российская экономика будет испытывать дефицит кадров, предупредил Путин
Российская экономика будет испытывать дефицит кадров, предупредил Путин - 04.04.2024, ПРАЙМ
Российская экономика будет испытывать дефицит кадров, предупредил Путин
Российская экономика в ближайшие годы испытает дефицит кадров, это нужно понимать, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Федерации... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T14:35+0300
2024-04-04T14:35+0300
2024-04-04T15:09+0300
экономика
владимир путин
дефицит кадров
вакансии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/73/762777322_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_ba394884f4212b2a5ba1598eb1d45c56.jpg
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российская экономика в ближайшие годы испытает дефицит кадров, это нужно понимать, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов."С учетом демографических вызовов в ближайшие годы экономика России будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров, это абсолютно точно, это мы должны понимать", - сказал он. При этом глава государства подчеркнул, что России предстоит жить с этим ближайшие годы.Президент также рассказал, что постоянное повышение квалификации является требованием времени. Помимо этого, Путин обещал поддержать вузы, которые запускаяю совместные проекты с реальным сектором экономики.
https://1prime.ru/20240214/843063958.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/73/762777322_328:0:2995:2000_1920x0_80_0_0_a48f915751ac43e57ab057f33bbeb6b4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дефицит кадров, вакансии, россия
Экономика, Владимир Путин, дефицит кадров, Вакансии, РОССИЯ
Российская экономика будет испытывать дефицит кадров, предупредил Путин
Путин: экономика РФ в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров, это нужно понимать
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российская экономика в ближайшие годы испытает дефицит кадров, это нужно понимать, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов.
"С учетом демографических вызовов в ближайшие годы экономика России будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров, это абсолютно точно, это мы должны понимать", - сказал он.
При этом глава государства подчеркнул, что России предстоит жить с этим ближайшие годы.
Президент также рассказал, что постоянное повышение квалификации является требованием времени. Помимо этого, Путин обещал поддержать вузы, которые запускаяю совместные проекты с реальным сектором экономики.
В России начнут готовить кадры по противодействию мошенникам