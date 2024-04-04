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Российская экономика будет испытывать дефицит кадров, предупредил Путин

Российская экономика будет испытывать дефицит кадров, предупредил Путин - 04.04.2024, ПРАЙМ

Российская экономика будет испытывать дефицит кадров, предупредил Путин

Российская экономика в ближайшие годы испытает дефицит кадров, это нужно понимать, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Федерации... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T14:35+0300

2024-04-04T14:35+0300

2024-04-04T15:09+0300

экономика

владимир путин

дефицит кадров

вакансии

россия

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российская экономика в ближайшие годы испытает дефицит кадров, это нужно понимать, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов."С учетом демографических вызовов в ближайшие годы экономика России будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров, это абсолютно точно, это мы должны понимать", - сказал он. При этом глава государства подчеркнул, что России предстоит жить с этим ближайшие годы.Президент также рассказал, что постоянное повышение квалификации является требованием времени. Помимо этого, Путин обещал поддержать вузы, которые запускаяю совместные проекты с реальным сектором экономики.

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владимир путин, дефицит кадров, вакансии, россия