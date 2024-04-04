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Российская экономика будет испытывать дефицит кадров, предупредил Путин - 04.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российская экономика будет испытывать дефицит кадров, предупредил Путин
Российская экономика будет испытывать дефицит кадров, предупредил Путин - 04.04.2024, ПРАЙМ
Российская экономика будет испытывать дефицит кадров, предупредил Путин
Российская экономика в ближайшие годы испытает дефицит кадров, это нужно понимать, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Федерации... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T14:35+0300
2024-04-04T15:09+0300
экономика
владимир путин
дефицит кадров
вакансии
россия
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российская экономика в ближайшие годы испытает дефицит кадров, это нужно понимать, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов."С учетом демографических вызовов в ближайшие годы экономика России будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров, это абсолютно точно, это мы должны понимать", - сказал он. При этом глава государства подчеркнул, что России предстоит жить с этим ближайшие годы.Президент также рассказал, что постоянное повышение квалификации является требованием времени. Помимо этого, Путин обещал поддержать вузы, которые запускаяю совместные проекты с реальным сектором экономики.
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владимир путин, дефицит кадров, вакансии, россия
Экономика, Владимир Путин, дефицит кадров, Вакансии, РОССИЯ
14:35 04.04.2024 (обновлено: 15:09 04.04.2024)
 
Российская экономика будет испытывать дефицит кадров, предупредил Путин

Путин: экономика РФ в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров, это нужно понимать

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк!Трудовая книжка
!Трудовая книжка - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российская экономика в ближайшие годы испытает дефицит кадров, это нужно понимать, заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов.
"С учетом демографических вызовов в ближайшие годы экономика России будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров, это абсолютно точно, это мы должны понимать", - сказал он.
При этом глава государства подчеркнул, что России предстоит жить с этим ближайшие годы.
Президент также рассказал, что постоянное повышение квалификации является требованием времени. Помимо этого, Путин обещал поддержать вузы, которые запускаяю совместные проекты с реальным сектором экономики.
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ЭкономикаВладимир Путиндефицит кадровВакансииРОССИЯ
 
 
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