https://1prime.ru/20240404/putin-847077652.html

Путин раскрыл главную цель заказчиков теракта в "Крокусе"

Путин раскрыл главную цель заказчиков теракта в "Крокусе" - 04.04.2024, ПРАЙМ

Путин раскрыл главную цель заказчиков теракта в "Крокусе"

Главной целью заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле" был подрыв единства российского общества, рассказал президент России Владимир Путин на XII съезде... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T14:45+0300

2024-04-04T14:45+0300

2024-04-04T15:01+0300

россия

владимир путин

крокус сити холл

терроризм

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Главной целью заказчиков теракта в "Крокус Сити Холле" был подрыв единства российского общества, рассказал президент России Владимир Путин на XII съезде Федерации независимых профсоюзов РФ."В этой связи, конечно, и судя по тому, что сейчас дает следствие, у нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается, их и нет", - поделился глава государства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ этой связи Путин рассказал, что единство российского многонационального общества является самым важным условием успеха государства. Однако Россию поставили в такие условия, которые вынуждают ее защищать единство своего народа и его интересы не мирным, а вооруженным путем.Кроме того, Путин добавил, что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов, потому что она всегда демонстрировала уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического.22 марта в красногорском концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт. Четверо мужчин ворвались в зал, расстреливали людей и бросали дымовые шашки, затем скрылись с места трагедии. Позднее президенту России Владимиру Путину доложили, что всех исполнителей теракта удалось задержать.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получал по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.

https://1prime.ru/20240403/khersh-847059159.html

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россия, владимир путин, крокус сити холл, терроризм