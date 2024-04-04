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СП назвала объем неисполненных расходов федерального бюджета в 2023 году - 04.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240404/raskhody-847060325.html
СП назвала объем неисполненных расходов федерального бюджета в 2023 году
СП назвала объем неисполненных расходов федерального бюджета в 2023 году - 04.04.2024, ПРАЙМ
СП назвала объем неисполненных расходов федерального бюджета в 2023 году
Неиспользованные средства бюджета РФ в 2023 году были зафиксированы на уровне 603,5 миллиарда рублей, снизившись в сравнении с предыдущим годом на 24,2%, или на | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T05:14+0300
2024-04-04T05:15+0300
экономика
счетная палата
бюджет
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МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Неиспользованные средства бюджета РФ в 2023 году были зафиксированы на уровне 603,5 миллиарда рублей, снизившись в сравнении с предыдущим годом на 24,2%, или на 192,5 миллиарда рублей, указывается в аналитической записке Счетной палаты."Объем неисполненных расходов составил 603,5 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с 2022 годом на 192,5 млрд. рублей, или на 24,2%", - говрится в документе. Объем ассигнований сводной бюджетной росписи на 1 января 2024 года составил 32,967 триллиона рублей, превысив утвержденный объем на 3,911 триллиона рублей, или на 13,5%. По данным ведомства, это в основном сложилось за счет увеличения резервного фонда правительства РФ (на 3,042 триллиона рублей) и неиспользованных субсидий, а также иных межбюджетных трансфертов (1,4 миллиарда рублей). При этом доля использования бюджетных ассигнований ниже 90% на 2023 год сложилась по трем главным распорядителям. По Минэнерго показатель составил 84,5%, по госкорпорации "Роскосмос" - 88,3%, по Росархиву 88,5). По Минэнерго доля исполнения расходов за декабрь составила 44,8%. Доля исполнения расходов за декабрь по девяти главным распорядителям составила более 30%. Существенные объемы неисполненных расходов (открытая часть) отмечаются по Минфину (219,7 миллиарда рублей), "Роскосмосу" (30,9 миллиардов рублей), Минпромторгу (22,8 миллиарда рублей), Минстрою (12,8 миллиардов рублей), Минздраву (12,5 миллиардов рублей), Минэкономразвития (10,1 миллиарда рублей), Минпросвещения (4,2 миллиарда рублей). СП в том числе указала на неравномерность исполнения расходов федерального бюджета. "Как и в предыдущие годы, отмечается неравномерность исполнения расходов федерального бюджета: в IV квартале 2023 года осуществлены расходы в сумме 11 179,4 миллиардов рублей, что составляет 34,5% общего объема расходов за год (в IV квартале 2022 года – 11 582,4 миллиардов рублей, что составляет 37,2%). Доля расходов в IV квартале увеличилась за последние 8 лет на 4,1 процентного пункта", - подчеркивается в документе.
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счетная палата, бюджет
Экономика, Счетная палата, бюджет
05:14 04.04.2024 (обновлено: 05:15 04.04.2024)
 
СП назвала объем неисполненных расходов федерального бюджета в 2023 году

СП: объем неисполненных расходов федерального бюджета в 2023 году снизился на 24,2%

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Неиспользованные средства бюджета РФ в 2023 году были зафиксированы на уровне 603,5 миллиарда рублей, снизившись в сравнении с предыдущим годом на 24,2%, или на 192,5 миллиарда рублей, указывается в аналитической записке Счетной палаты.
"Объем неисполненных расходов составил 603,5 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с 2022 годом на 192,5 млрд. рублей, или на 24,2%", - говрится в документе.
Объем ассигнований сводной бюджетной росписи на 1 января 2024 года составил 32,967 триллиона рублей, превысив утвержденный объем на 3,911 триллиона рублей, или на 13,5%. По данным ведомства, это в основном сложилось за счет увеличения резервного фонда правительства РФ (на 3,042 триллиона рублей) и неиспользованных субсидий, а также иных межбюджетных трансфертов (1,4 миллиарда рублей).
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При этом доля использования бюджетных ассигнований ниже 90% на 2023 год сложилась по трем главным распорядителям. По Минэнерго показатель составил 84,5%, по госкорпорации "Роскосмос" - 88,3%, по Росархиву 88,5). По Минэнерго доля исполнения расходов за декабрь составила 44,8%. Доля исполнения расходов за декабрь по девяти главным распорядителям составила более 30%.
Существенные объемы неисполненных расходов (открытая часть) отмечаются по Минфину (219,7 миллиарда рублей), "Роскосмосу" (30,9 миллиардов рублей), Минпромторгу (22,8 миллиарда рублей), Минстрою (12,8 миллиардов рублей), Минздраву (12,5 миллиардов рублей), Минэкономразвития (10,1 миллиарда рублей), Минпросвещения (4,2 миллиарда рублей).
СП в том числе указала на неравномерность исполнения расходов федерального бюджета. "Как и в предыдущие годы, отмечается неравномерность исполнения расходов федерального бюджета: в IV квартале 2023 года осуществлены расходы в сумме 11 179,4 миллиардов рублей, что составляет 34,5% общего объема расходов за год (в IV квартале 2022 года – 11 582,4 миллиардов рублей, что составляет 37,2%). Доля расходов в IV квартале увеличилась за последние 8 лет на 4,1 процентного пункта", - подчеркивается в документе.
 
ЭкономикаСчетная палатабюджет
 
 
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