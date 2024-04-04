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Названа главная цель всех программ и планов развития в России - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Названа главная цель всех программ и планов развития в России
Названа главная цель всех программ и планов развития в России - 04.04.2024, ПРАЙМ
Названа главная цель всех программ и планов развития в России
Все планы развития в России должны работать не только на экономический рост, но и на повышение качества жизни российских семей, заявил президент России Владимир | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T14:25+0300
2024-04-04T15:11+0300
экономика
россия
социально-экономическое развитие
население
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Все планы развития в России должны работать не только на экономический рост, но и на повышение качества жизни российских семей, заявил президент России Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. "Все наши законодательные новации, планы, программы, финансовые вложения должны работать и на экономический рост, и на повышение качества жизни, благополучия российских семей. В этом наша с вами общая конечная цель", — сказал глава государства.Ранее Путин, выступая на съезде ФНП РФ, отметил, что каждое решение правительства должно менять жизнь россиян к лучшему, необходимо добиваться роста заработных плат и стремиться к нивелированию разрыва в доходах.
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россия, социально-экономическое развитие, население, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, социально-экономическое развитие, население, Владимир Путин
14:25 04.04.2024 (обновлено: 15:11 04.04.2024)
 
Названа главная цель всех программ и планов развития в России

Путин: все программы в РФ должны работать на рост и экономики, и качества жизни россиян

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВесна в Краснодарском крае
Весна в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Все планы развития в России должны работать не только на экономический рост, но и на повышение качества жизни российских семей, заявил президент России Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
"Все наши законодательные новации, планы, программы, финансовые вложения должны работать и на экономический рост, и на повышение качества жизни, благополучия российских семей. В этом наша с вами общая конечная цель", — сказал глава государства.
Ранее Путин, выступая на съезде ФНП РФ, отметил, что каждое решение правительства должно менять жизнь россиян к лучшему, необходимо добиваться роста заработных плат и стремиться к нивелированию разрыва в доходах.
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