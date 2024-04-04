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Названа главная цель всех программ и планов развития в России

Названа главная цель всех программ и планов развития в России - 04.04.2024, ПРАЙМ

Названа главная цель всех программ и планов развития в России

Все планы развития в России должны работать не только на экономический рост, но и на повышение качества жизни российских семей, заявил президент России Владимир | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T14:25+0300

2024-04-04T14:25+0300

2024-04-04T15:11+0300

экономика

россия

социально-экономическое развитие

население

владимир путин

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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Все планы развития в России должны работать не только на экономический рост, но и на повышение качества жизни российских семей, заявил президент России Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России. "Все наши законодательные новации, планы, программы, финансовые вложения должны работать и на экономический рост, и на повышение качества жизни, благополучия российских семей. В этом наша с вами общая конечная цель", — сказал глава государства.Ранее Путин, выступая на съезде ФНП РФ, отметил, что каждое решение правительства должно менять жизнь россиян к лучшему, необходимо добиваться роста заработных плат и стремиться к нивелированию разрыва в доходах.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, социально-экономическое развитие, население, владимир путин