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Подсчитан общий госдолг регионов России за 2023 год

Подсчитан общий госдолг регионов России за 2023 год - 04.04.2024, ПРАЙМ

Подсчитан общий госдолг регионов России за 2023 год

Общий государственный долг регионов Росси за прошлый год увеличился на 424,8 миллиарда рублей - до суммы порядка 3,6 триллиона рублей, указывается в... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T05:20+0300

2024-04-04T05:20+0300

2024-04-04T05:20+0300

экономика

счетная палата

бюджет

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МОСКВА, 4 апр – ПРАЙМ. Общий государственный долг регионов Росси за прошлый год увеличился на 424,8 миллиарда рублей - до суммы порядка 3,6 триллиона рублей, указывается в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения консолидированных бюджетов регионов за 2023 год. "В 2023 году объем совокупного госдолга регионов по сравнению с началом года вырос на 424,8 млрд. рублей, или на 13,4%, и составил 3 589,7 млрд. рублей", - отмечается в документе. При этом основным элементом в структуре государственного долга субъектов стали бюджетные кредиты - эти источники составляют 77,4% госдолга регионов. В прошлом году из российского бюджета субъектам были направлены бюджетные кредиты на 250 миллиардов рублей с целью финансирования инфраструктурных проектов. При анализе результатов прошлого года СП указала, что доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ в прошлом году увеличились в 69 регионах - до 22,325 триллиона рублей. Расходы выросли в 75 регионах – до 22,525 триллиона рублей. Доля доходов Москвы в общем объеме консолидированных бюджетов зафиксирована на уровне 18,9%, а расходов – 19,6%. "В сопоставимых условиях по отношению к 2022 году темп роста доходов составил 110,1%, расходов – 111,3%", - говорится в документе. По итогам 2023 года, несмотря на консервативные прогнозы и технические проблемы в первом полугодии, которые были связана с введением единого налогового платежа (ЕНП) и единого налогового счета (ЕНС), ситуация с бюджетами субъектов оказалась достаточно устойчивой. "Исполнение консолидированных бюджетов регионов показало положительную динамику по доходам (темп роста 113,5%), в том числе поступления налоговых и неналоговых доходов (116,1%), что выше уровня индекса потребительских цен (105,9%). Это свидетельствует о стабилизации ситуации в регионах", - отмечают аудиторы.

https://1prime.ru/20240404/raskhody-847060325.html

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счетная палата, бюджет