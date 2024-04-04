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Путин призвал уделять внимание регионам с низким доходом

Путин призвал уделять внимание регионам с низким доходом - 04.04.2024, ПРАЙМ

Путин призвал уделять внимание регионам с низким доходом

Президент России Владимир Путин попросил уделять особое внимание регионам с низкими доходами при распределении средств по нацпроектам. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T19:34+0300

2024-04-04T19:34+0300

2024-04-04T19:35+0300

экономика

россия

владимир путин

бюджет

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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил уделять особое внимание регионам с низкими доходами при распределении средств по нацпроектам. Путин подчеркнул, что у шести-семи регионов РФ низкие доходы и практически отсутствуют меры поддержки, поэтому на этих регионах надо сосредоточить особое внимание при распределении средств, выделяемых на национальные проекты.Он добавил, что надо посмотреть, на какие цели предусмотрены эти нацпроекты, имея в виду необходимость поддержки именно регионов с небольшой бюджетной обеспеченностью. Ранее в январе Минфин РФ сообщил, что средства, выделенные из федерального бюджета на реализацию национальных проектов, исполнены на 99,2%. Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".

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россия, владимир путин, бюджет