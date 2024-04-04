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Путин призвал уделять внимание регионам с низким доходом - 04.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240404/regiony-847089701.html
Путин призвал уделять внимание регионам с низким доходом
Путин призвал уделять внимание регионам с низким доходом - 04.04.2024, ПРАЙМ
Путин призвал уделять внимание регионам с низким доходом
Президент России Владимир Путин попросил уделять особое внимание регионам с низкими доходами при распределении средств по нацпроектам. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T19:34+0300
2024-04-04T19:35+0300
экономика
россия
владимир путин
бюджет
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил уделять особое внимание регионам с низкими доходами при распределении средств по нацпроектам. Путин подчеркнул, что у шести-семи регионов РФ низкие доходы и практически отсутствуют меры поддержки, поэтому на этих регионах надо сосредоточить особое внимание при распределении средств, выделяемых на национальные проекты.Он добавил, что надо посмотреть, на какие цели предусмотрены эти нацпроекты, имея в виду необходимость поддержки именно регионов с небольшой бюджетной обеспеченностью. Ранее в январе Минфин РФ сообщил, что средства, выделенные из федерального бюджета на реализацию национальных проектов, исполнены на 99,2%. Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".
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россия, владимир путин, бюджет
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, бюджет
19:34 04.04.2024 (обновлено: 19:35 04.04.2024)
 
Путин призвал уделять внимание регионам с низким доходом

Путин: распределяя средства нацпроектам, надо уделять внимание регионам с низким доходом

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил уделять особое внимание регионам с низкими доходами при распределении средств по нацпроектам.
Путин подчеркнул, что у шести-семи регионов РФ низкие доходы и практически отсутствуют меры поддержки, поэтому на этих регионах надо сосредоточить особое внимание при распределении средств, выделяемых на национальные проекты.
Он добавил, что надо посмотреть, на какие цели предусмотрены эти нацпроекты, имея в виду необходимость поддержки именно регионов с небольшой бюджетной обеспеченностью.
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Вчера, 21:33
Ранее в январе Минфин РФ сообщил, что средства, выделенные из федерального бюджета на реализацию национальных проектов, исполнены на 99,2%.
Национальные проекты были приняты правительством по поручению президента РФ в 2018 году. Всего их 14, и они реализуются по трем направлениям: "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путинбюджет
 
 
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