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Силуанов считает неправильным списание долгов регионов РФ без условий
Силуанов считает неправильным списание долгов регионов РФ без условий - 04.04.2024, ПРАЙМ
Силуанов считает неправильным списание долгов регионов РФ без условий
Долги регионов РФ необходимо списывать под условия, например, обязывать направлять эти средства в развитие инфраструктуры, заявил министр финансов Антон... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T20:35+0300
2024-04-04T20:35+0300
2024-04-04T20:35+0300
экономика
минфин рф
антон силуанов
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Долги регионов РФ необходимо списывать под условия, например, обязывать направлять эти средства в развитие инфраструктуры, заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента Владимира Путина с правительством. В ходе совещания обсуждался вопрос поддержки Адыгеи как региона, покинувшего перечень десяти отстающих субъектов с индивидуальными программами развития. Глава министерства экономического развития России Максим Решетников в ходе совещания уточнял, что Адыгея, как и Карелия, вышли из этой десятки благодаря индивидуальным программам развития, существенно улучшив свои социально-экономические показатели. "Если и списывать (долги — прим. ред.), то обязательно под условия, как и поставлена была такая задача в послании. Что такое списание? Это те деньги, которые должны быть возвращены в федеральный бюджет. Но мы ведь не требуем их, а говорим "направьте их на нужные и важные мероприятия по развитию инфраструктуры"... Тему можно рассматривать — на какие направления можно будет направлять для тех регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Но просто так списывать без условий — я считаю, что это неправильно", — сказал Силуанов. Министр отметил, что в бюджете на 2024-2026 годы под 10 регионов предусмотрены соответствующие ресурсы - по 10 миллиардов рублей ежегодно. "Что предлагает (председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Экономика и финансы" — прим. ред.) Алексей Леонидович Текслер? Давайте мы тем регионам, которые вышли из того уровня, который требует их включения в меры поддержки, еще дополнительные деньги. У нас предусмотрено по 10 миллиардов, мы что будем другим меньше давать? Нет", — указал Силуанов. В пример такого использования средств именно на развитие новых рабочих мест, экономики и инвестиций глава Минфина привел Курганскую область. "Как раз там наибольшая часть средств от поддержки были направлены на развитие бизнеса и на создание новых рабочих мест. Рубль выделенных средств принес 5,7 рубля новых инвестиций и полтора рубля новых налогов", — отметил Силуанов. При этом Путин на совещании попросил членов правительства подумать, что можно было бы сделать для поддержки Адыгеи как региона, вышедшего из перечня 10 отстающих субъектов, для которых формируются индивидуальные программы развития.
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минфин рф, антон силуанов, регионы, долги
Экономика, Минфин РФ, Антон Силуанов, Регионы, долги
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Долги регионов РФ необходимо списывать под условия, например, обязывать направлять эти средства в развитие инфраструктуры, заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента Владимира Путина с правительством.
В ходе совещания обсуждался вопрос поддержки Адыгеи как региона, покинувшего перечень десяти отстающих субъектов с индивидуальными программами развития. Глава министерства экономического развития России Максим Решетников в ходе совещания уточнял, что Адыгея, как и Карелия, вышли из этой десятки благодаря индивидуальным программам развития, существенно улучшив свои социально-экономические показатели.
"Если и списывать (долги — прим. ред.), то обязательно под условия, как и поставлена была такая задача в послании. Что такое списание? Это те деньги, которые должны быть возвращены в федеральный бюджет. Но мы ведь не требуем их, а говорим "направьте их на нужные и важные мероприятия по развитию инфраструктуры"... Тему можно рассматривать — на какие направления можно будет направлять для тех регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Но просто так списывать без условий — я считаю, что это неправильно", — сказал Силуанов.
Путин призвал уделять внимание регионам с низким доходом
Министр отметил, что в бюджете на 2024-2026 годы под 10 регионов предусмотрены соответствующие ресурсы - по 10 миллиардов рублей ежегодно.
"Что предлагает (председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Экономика и финансы" — прим. ред.) Алексей Леонидович Текслер? Давайте мы тем регионам, которые вышли из того уровня, который требует их включения в меры поддержки, еще дополнительные деньги. У нас предусмотрено по 10 миллиардов, мы что будем другим меньше давать? Нет", — указал Силуанов.
В пример такого использования средств именно на развитие новых рабочих мест, экономики и инвестиций глава Минфина привел Курганскую область.
"Как раз там наибольшая часть средств от поддержки были направлены на развитие бизнеса и на создание новых рабочих мест. Рубль выделенных средств принес 5,7 рубля новых инвестиций и полтора рубля новых налогов", — отметил Силуанов.
При этом Путин на совещании попросил членов правительства подумать, что можно было бы сделать для поддержки Адыгеи как региона, вышедшего из перечня 10 отстающих субъектов, для которых формируются индивидуальные программы развития.