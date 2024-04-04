Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов считает неправильным списание долгов регионов РФ без условий - 04.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240404/regiony-847091309.html
Силуанов считает неправильным списание долгов регионов РФ без условий
Силуанов считает неправильным списание долгов регионов РФ без условий - 04.04.2024, ПРАЙМ
Силуанов считает неправильным списание долгов регионов РФ без условий
Долги регионов РФ необходимо списывать под условия, например, обязывать направлять эти средства в развитие инфраструктуры, заявил министр финансов Антон... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T20:35+0300
2024-04-04T20:35+0300
экономика
минфин рф
антон силуанов
регионы
долги
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/61/842506130_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0f8396b27cad4afc496d4e70addfca61.jpg
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Долги регионов РФ необходимо списывать под условия, например, обязывать направлять эти средства в развитие инфраструктуры, заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента Владимира Путина с правительством. В ходе совещания обсуждался вопрос поддержки Адыгеи как региона, покинувшего перечень десяти отстающих субъектов с индивидуальными программами развития. Глава министерства экономического развития России Максим Решетников в ходе совещания уточнял, что Адыгея, как и Карелия, вышли из этой десятки благодаря индивидуальным программам развития, существенно улучшив свои социально-экономические показатели. "Если и списывать (долги — прим. ред.), то обязательно под условия, как и поставлена была такая задача в послании. Что такое списание? Это те деньги, которые должны быть возвращены в федеральный бюджет. Но мы ведь не требуем их, а говорим "направьте их на нужные и важные мероприятия по развитию инфраструктуры"... Тему можно рассматривать — на какие направления можно будет направлять для тех регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Но просто так списывать без условий — я считаю, что это неправильно", — сказал Силуанов. Министр отметил, что в бюджете на 2024-2026 годы под 10 регионов предусмотрены соответствующие ресурсы - по 10 миллиардов рублей ежегодно. "Что предлагает (председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Экономика и финансы" — прим. ред.) Алексей Леонидович Текслер? Давайте мы тем регионам, которые вышли из того уровня, который требует их включения в меры поддержки, еще дополнительные деньги. У нас предусмотрено по 10 миллиардов, мы что будем другим меньше давать? Нет", — указал Силуанов. В пример такого использования средств именно на развитие новых рабочих мест, экономики и инвестиций глава Минфина привел Курганскую область. "Как раз там наибольшая часть средств от поддержки были направлены на развитие бизнеса и на создание новых рабочих мест. Рубль выделенных средств принес 5,7 рубля новых инвестиций и полтора рубля новых налогов", — отметил Силуанов. При этом Путин на совещании попросил членов правительства подумать, что можно было бы сделать для поддержки Адыгеи как региона, вышедшего из перечня 10 отстающих субъектов, для которых формируются индивидуальные программы развития.
https://1prime.ru/20240404/regiony-847089701.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/61/842506130_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cf1ac9b39fa5eee1996a9cbacab5bf2c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минфин рф, антон силуанов, регионы, долги
Экономика, Минфин РФ, Антон Силуанов, Регионы, долги
20:35 04.04.2024
 
Силуанов считает неправильным списание долгов регионов РФ без условий

Силуанов: средства с долгов регионов нужно направлять на развитие инфраструктуры

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Долги регионов РФ необходимо списывать под условия, например, обязывать направлять эти средства в развитие инфраструктуры, заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента Владимира Путина с правительством.
В ходе совещания обсуждался вопрос поддержки Адыгеи как региона, покинувшего перечень десяти отстающих субъектов с индивидуальными программами развития. Глава министерства экономического развития России Максим Решетников в ходе совещания уточнял, что Адыгея, как и Карелия, вышли из этой десятки благодаря индивидуальным программам развития, существенно улучшив свои социально-экономические показатели.
"Если и списывать (долги — прим. ред.), то обязательно под условия, как и поставлена была такая задача в послании. Что такое списание? Это те деньги, которые должны быть возвращены в федеральный бюджет. Но мы ведь не требуем их, а говорим "направьте их на нужные и важные мероприятия по развитию инфраструктуры"... Тему можно рассматривать — на какие направления можно будет направлять для тех регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Но просто так списывать без условий — я считаю, что это неправильно", — сказал Силуанов.
Президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
Путин призвал уделять внимание регионам с низким доходом
19:34
Министр отметил, что в бюджете на 2024-2026 годы под 10 регионов предусмотрены соответствующие ресурсы - по 10 миллиардов рублей ежегодно.
"Что предлагает (председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Экономика и финансы" — прим. ред.) Алексей Леонидович Текслер? Давайте мы тем регионам, которые вышли из того уровня, который требует их включения в меры поддержки, еще дополнительные деньги. У нас предусмотрено по 10 миллиардов, мы что будем другим меньше давать? Нет", — указал Силуанов.
В пример такого использования средств именно на развитие новых рабочих мест, экономики и инвестиций глава Минфина привел Курганскую область.
"Как раз там наибольшая часть средств от поддержки были направлены на развитие бизнеса и на создание новых рабочих мест. Рубль выделенных средств принес 5,7 рубля новых инвестиций и полтора рубля новых налогов", — отметил Силуанов.
При этом Путин на совещании попросил членов правительства подумать, что можно было бы сделать для поддержки Адыгеи как региона, вышедшего из перечня 10 отстающих субъектов, для которых формируются индивидуальные программы развития.
 
ЭкономикаМинфин РФАнтон СилуановРегионыдолги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала