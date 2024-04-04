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МВФ не рассматривает возможную реструктуризацию долга Украины - 04.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240404/restrukturizatsiya-847088122.html
МВФ не рассматривает возможную реструктуризацию долга Украины
МВФ не рассматривает возможную реструктуризацию долга Украины - 04.04.2024, ПРАЙМ
МВФ не рассматривает возможную реструктуризацию долга Украины
Международный валютный фонд не намерен рассматривать возможную реструктуризацию украинского долга перед организацией, заявила в четверг директор по... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T18:07+0300
2024-04-04T18:07+0300
экономика
украина
государственный долг
долг мвф
мвф
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ВАШИНГТОН, 4 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд не намерен рассматривать возможную реструктуризацию украинского долга перед организацией, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. "Важно, что периметр реструктуризации долга охватывает официальный двусторонний долг и внешний коммерческий долг. Он не включает многосторонние долги, включая, разумеется, МВФ. Так что подобных планов нет", — сообщила она журналистам на брифинге на вопрос о возможной реструктуризации украинского долга перед организацией. По словам представителя фонда, МВФ регулярно проводит анализ долговой нагрузки Киева в рамках существующей программы финансирования и в настоящее время считает ее стабильной при условии продолжения программы фискальной консолидации и сохранения внешнего финансирования. В марте Украина получила третий транш помощи от МВФ в размере 880 миллионов долларов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности от фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов. При этом Украина в текущем году должна выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов. Ранее в Верховной Раде Украины заявляли, что дыры в государственном бюджете Киев закрывает с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов. Как сообщала в марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
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украина, государственный долг, долг мвф, мвф
Экономика, УКРАИНА, государственный долг, долг МВФ, МВФ
18:07 04.04.2024
 
МВФ не рассматривает возможную реструктуризацию долга Украины

МВФ не рассматривает возможную реструктуризацию долга Украины

© Фото : Public Domain/International Monetary FundЗдание МВФ
Здание МВФ - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© Фото : Public Domain/International Monetary Fund
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ВАШИНГТОН, 4 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд не намерен рассматривать возможную реструктуризацию украинского долга перед организацией, заявила в четверг директор по коммуникациям МВФ Джули Козак.
"Важно, что периметр реструктуризации долга охватывает официальный двусторонний долг и внешний коммерческий долг. Он не включает многосторонние долги, включая, разумеется, МВФ. Так что подобных планов нет", — сообщила она журналистам на брифинге на вопрос о возможной реструктуризации украинского долга перед организацией.
По словам представителя фонда, МВФ регулярно проводит анализ долговой нагрузки Киева в рамках существующей программы финансирования и в настоящее время считает ее стабильной при условии продолжения программы фискальной консолидации и сохранения внешнего финансирования.
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В марте Украина получила третий транш помощи от МВФ в размере 880 миллионов долларов в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). В общей сложности от фонда было получено уже около 5,4 миллиарда долларов из общего объема четырехлетней программы EFF в 15,6 миллиарда долларов. При этом Украина в текущем году должна выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов.
Ранее в Верховной Раде Украины заявляли, что дыры в государственном бюджете Киев закрывает с помощью западного финансирования, а в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Как сообщала в марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа, Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов.
Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
 
ЭкономикаУКРАИНАгосударственный долгдолг МВФМВФ
 
 
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