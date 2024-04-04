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Россияне назвали желаемую сферу трудоустройства

Россияне назвали желаемую сферу трудоустройства - 04.04.2024, ПРАЙМ

Россияне назвали желаемую сферу трудоустройства

Почти половина соискателей портала "Работа в России" рассматривает сферу производства как желаемую для найма, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T20:18+0300

2024-04-04T20:18+0300

2024-04-04T20:18+0300

экономика

россия

рынок труда

инженеры

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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Почти половина соискателей портала "Работа в России" рассматривает сферу производства как желаемую для найма, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Согласно опросу портала "Работа в России" мы видим, 47% соискателей рассматривают для себя производственную сферу как желаемую для трудоустройства", — сказал Котяков на совещании президента с правительством в четверг. Он также отметил, что по данным опроса ВЦИОМ рабочие профессии впервые вошли в топ-пять наиболее востребованных и престижных в прошлом году.Согласно опросу, в топ самых востребованных профессий производственной сферы вошли инженеры (с высшим техническим или инженерно-экономическим образованием), машинисты, механики, сварщики и токари.

https://1prime.ru/20240116/842813995.html

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россия, рынок труда, инженеры