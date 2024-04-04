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"Северсталь" закрыла сделку по покупке металлотрейдера "А Групп" - 04.04.2024, ПРАЙМ
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"Северсталь" закрыла сделку по покупке металлотрейдера "А Групп"
"Северсталь" закрыла сделку по покупке металлотрейдера "А Групп" - 04.04.2024, ПРАЙМ
"Северсталь" закрыла сделку по покупке металлотрейдера "А Групп"
"Северсталь" закрыла сделку по покупке дистрибуционного бизнеса "А Групп" в России, сообщила компания. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T10:53+0300
2024-04-04T10:53+0300
россия
северсталь
металлы
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. "Северсталь" закрыла сделку по покупке дистрибуционного бизнеса "А Групп" в России, сообщила компания. "Северсталь" объявляет о покупке дистрибуционного бизнеса корпорации "А Групп" в России у структур Алексея Зайцева, который является учредителем и генеральным директором компании", - говорится в сообщении. Как отметили в "Северстали", "А Групп" является одной из крупнейших металлосервисных корпораций РФ и лидером среди металлотрейдеров в трубной отрасли. Компания обладает широкой филиальной сетью, складскими комплексами от Минска до Южно-Сахалинска. Ее сеть в РФ насчитывает 24 склада с площадью порядка 290 тысяч квадратных метров. Объем продаж в 2023 году составил более 1,2 миллиона тонн металлопродукции, прежде всего в адрес строительной отрасли. "Покупка и последующая интеграция дистрибуционного бизнеса "А Групп" соответствует маркетинговой стратегии "Северстали" и позволит укрепить лидерство компании на рынке РФ. Увеличив объем реализации нашего дистрибуционного подразделения до 3 миллионов тонн в 2024 году (целевой совокупный объем продаж "Северсталь Дистрибуции" и "А Групп"), мы войдем в тройку крупнейших игроков на этом рынке, а наша федеральная сбытовая сеть будет иметь складские мощности практически по всей стране", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Северстали" Александра Шевелева.
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россия, северсталь, металлы
РОССИЯ, Северсталь, металлы
10:53 04.04.2024
 
"Северсталь" закрыла сделку по покупке металлотрейдера "А Групп"

"Северсталь" закрыла сделку по покупке дистрибуционного бизнеса "А Групп"

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроизводство палладия в Красноярске
Производство палладия в Красноярске - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. "Северсталь" закрыла сделку по покупке дистрибуционного бизнеса "А Групп" в России, сообщила компания.
"Северсталь" объявляет о покупке дистрибуционного бизнеса корпорации "А Групп" в России у структур Алексея Зайцева, который является учредителем и генеральным директором компании", - говорится в сообщении.
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Как отметили в "Северстали", "А Групп" является одной из крупнейших металлосервисных корпораций РФ и лидером среди металлотрейдеров в трубной отрасли. Компания обладает широкой филиальной сетью, складскими комплексами от Минска до Южно-Сахалинска. Ее сеть в РФ насчитывает 24 склада с площадью порядка 290 тысяч квадратных метров. Объем продаж в 2023 году составил более 1,2 миллиона тонн металлопродукции, прежде всего в адрес строительной отрасли.
"Покупка и последующая интеграция дистрибуционного бизнеса "А Групп" соответствует маркетинговой стратегии "Северстали" и позволит укрепить лидерство компании на рынке РФ. Увеличив объем реализации нашего дистрибуционного подразделения до 3 миллионов тонн в 2024 году (целевой совокупный объем продаж "Северсталь Дистрибуции" и "А Групп"), мы войдем в тройку крупнейших игроков на этом рынке, а наша федеральная сбытовая сеть будет иметь складские мощности практически по всей стране", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Северстали" Александра Шевелева.
 
РОССИЯСеверстальметаллы
 
 
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