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"Северсталь" закрыла сделку по покупке металлотрейдера "А Групп"

"Северсталь" закрыла сделку по покупке металлотрейдера "А Групп" - 04.04.2024, ПРАЙМ

"Северсталь" закрыла сделку по покупке металлотрейдера "А Групп"

"Северсталь" закрыла сделку по покупке дистрибуционного бизнеса "А Групп" в России, сообщила компания. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T10:53+0300

2024-04-04T10:53+0300

2024-04-04T10:53+0300

россия

северсталь

металлы

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. "Северсталь" закрыла сделку по покупке дистрибуционного бизнеса "А Групп" в России, сообщила компания. "Северсталь" объявляет о покупке дистрибуционного бизнеса корпорации "А Групп" в России у структур Алексея Зайцева, который является учредителем и генеральным директором компании", - говорится в сообщении. Как отметили в "Северстали", "А Групп" является одной из крупнейших металлосервисных корпораций РФ и лидером среди металлотрейдеров в трубной отрасли. Компания обладает широкой филиальной сетью, складскими комплексами от Минска до Южно-Сахалинска. Ее сеть в РФ насчитывает 24 склада с площадью порядка 290 тысяч квадратных метров. Объем продаж в 2023 году составил более 1,2 миллиона тонн металлопродукции, прежде всего в адрес строительной отрасли. "Покупка и последующая интеграция дистрибуционного бизнеса "А Групп" соответствует маркетинговой стратегии "Северстали" и позволит укрепить лидерство компании на рынке РФ. Увеличив объем реализации нашего дистрибуционного подразделения до 3 миллионов тонн в 2024 году (целевой совокупный объем продаж "Северсталь Дистрибуции" и "А Групп"), мы войдем в тройку крупнейших игроков на этом рынке, а наша федеральная сбытовая сеть будет иметь складские мощности практически по всей стране", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Северстали" Александра Шевелева.

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россия, северсталь, металлы