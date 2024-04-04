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Покупка бизнеса "А Групп" удвоит долю "Северстали" на вторичном рынке
Покупка бизнеса "А Групп" удвоит долю "Северстали" на вторичном рынке - 04.04.2024, ПРАЙМ
Покупка бизнеса "А Групп" удвоит долю "Северстали" на вторичном рынке
Доля "Северстали" на вторичном рынке металлопроката после покупки бизнеса "А Групп" вырастет почти в два раза, составит порядка 10%, сообщил директор... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T12:47+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Доля "Северстали" на вторичном рынке металлопроката после покупки бизнеса "А Групп" вырастет почти в два раза, составит порядка 10%, сообщил директор дистрибуционной сети "Северсталь Дистрибуция" Виктор Романовский."С точки зрения доли – сейчас мы говорим про вторичный рынок, то есть это рынок продаж со склада – по результатам 2023 года доля дистрибуции была 5,7% и доля "А Групп" 4,3%. То есть по сути у нас доля вырастет практически в два раза, совокупная доля будет порядка 10% от вторичного рынка металлопроката", – ответил он на вопрос, как изменится доля "Северстали" на вторичном рынке стального проката в России."Северсталь" в четверг сообщила о закрытии сделки по покупке дистрибуционного бизнеса "А Групп" в России
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РОССИЯ, Северсталь, Новости
Покупка бизнеса "А Групп" удвоит долю "Северстали" на вторичном рынке
Топ-менеджер: доля "Северстали" на вторичном рынке металлопроката вырастет почти в 2 раза
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Доля "Северстали" на вторичном рынке металлопроката после покупки бизнеса "А Групп" вырастет почти в два раза, составит порядка 10%, сообщил директор дистрибуционной сети "Северсталь Дистрибуция" Виктор Романовский.
"С точки зрения доли – сейчас мы говорим про вторичный рынок, то есть это рынок продаж со склада – по результатам 2023 года доля дистрибуции была 5,7% и доля "А Групп" 4,3%. То есть по сути у нас доля вырастет практически в два раза, совокупная доля будет порядка 10% от вторичного рынка металлопроката", – ответил он на вопрос, как изменится доля "Северстали" на вторичном рынке стального проката в России.
"Северсталь" в четверг сообщила о закрытии сделки по покупке дистрибуционного бизнеса "А Групп" в России