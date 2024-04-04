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СМИ: "дочка" Ritter Sport столкнулась с миллиардными убытками - 04.04.2024, ПРАЙМ
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СМИ: "дочка" Ritter Sport столкнулась с миллиардными убытками
СМИ: "дочка" Ritter Sport столкнулась с миллиардными убытками - 04.04.2024, ПРАЙМ
СМИ: "дочка" Ritter Sport столкнулась с миллиардными убытками
Российская "дочка" немецкого производителя шоколада Ritter Sport столкнулась с миллиардными убытками, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные "СПАРК-Интерфакса". | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T09:59+0300
2024-04-04T10:08+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российская "дочка" немецкого производителя шоколада Ritter Sport столкнулась с миллиардными убытками, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные "СПАРК-Интерфакса".Согласно газете, в 2023 году выручка компании выросла на десять процентов в годовом выражении до 8,2 миллиарда рублей (плюс пять процентов, до 565 миллионов евро для головной компании Alfred Ritter GmbH &amp; Co). Тем не менее, чистый убыток ООО "Риттер спорт шоколад" составил 478 миллионов рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГенеральный директор компании Андреас Ронкен в свою очередь заявил, что сокращение выручки российского подразделения обусловлено ослаблением курса рубля, а также высокой стоимости сырья, особенно какао-бобов.Эксперты прогнозируют, что стоимость какао-бобов будет продолжать расти, что приведет к дефициту сырья для производства шоколада и резкому росту цен в 2024 году. Это вызвано экстремальной погодой в Кот-д'Ивуаре и Гане, крупных производителях какао-бобов. Биржевые цены на какао-бобы уже установили новый рекорд, фьючерсы на сырье на лондонской бирже достигли отметки в десять тысяч долларов.
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россия, шоколад, производство, новости
Экономика, РОССИЯ, шоколад, производство, Новости
09:59 04.04.2024 (обновлено: 10:08 04.04.2024)
 
СМИ: "дочка" Ritter Sport столкнулась с миллиардными убытками

"Ведомости": российская "дочка" немецкой Ritter Sport получила полмиллиарда рублей убытка

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкШоколад
Шоколад - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российская "дочка" немецкого производителя шоколада Ritter Sport столкнулась с миллиардными убытками, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные "СПАРК-Интерфакса".
Согласно газете, в 2023 году выручка компании выросла на десять процентов в годовом выражении до 8,2 миллиарда рублей (плюс пять процентов, до 565 миллионов евро для головной компании Alfred Ritter GmbH & Co). Тем не менее, чистый убыток ООО "Риттер спорт шоколад" составил 478 миллионов рублей.
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Генеральный директор компании Андреас Ронкен в свою очередь заявил, что сокращение выручки российского подразделения обусловлено ослаблением курса рубля, а также высокой стоимости сырья, особенно какао-бобов.
Эксперты прогнозируют, что стоимость какао-бобов будет продолжать расти, что приведет к дефициту сырья для производства шоколада и резкому росту цен в 2024 году. Это вызвано экстремальной погодой в Кот-д'Ивуаре и Гане, крупных производителях какао-бобов.
Биржевые цены на какао-бобы уже установили новый рекорд, фьючерсы на сырье на лондонской бирже достигли отметки в десять тысяч долларов.
Какао - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
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ЭкономикаРОССИЯшоколадпроизводствоНовости
 
 
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