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СМИ: "дочка" Ritter Sport столкнулась с миллиардными убытками

СМИ: "дочка" Ritter Sport столкнулась с миллиардными убытками - 04.04.2024, ПРАЙМ

СМИ: "дочка" Ritter Sport столкнулась с миллиардными убытками

Российская "дочка" немецкого производителя шоколада Ritter Sport столкнулась с миллиардными убытками, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные "СПАРК-Интерфакса". | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T09:59+0300

2024-04-04T09:59+0300

2024-04-04T10:08+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российская "дочка" немецкого производителя шоколада Ritter Sport столкнулась с миллиардными убытками, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные "СПАРК-Интерфакса".Согласно газете, в 2023 году выручка компании выросла на десять процентов в годовом выражении до 8,2 миллиарда рублей (плюс пять процентов, до 565 миллионов евро для головной компании Alfred Ritter GmbH & Co). Тем не менее, чистый убыток ООО "Риттер спорт шоколад" составил 478 миллионов рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГенеральный директор компании Андреас Ронкен в свою очередь заявил, что сокращение выручки российского подразделения обусловлено ослаблением курса рубля, а также высокой стоимости сырья, особенно какао-бобов.Эксперты прогнозируют, что стоимость какао-бобов будет продолжать расти, что приведет к дефициту сырья для производства шоколада и резкому росту цен в 2024 году. Это вызвано экстремальной погодой в Кот-д'Ивуаре и Гане, крупных производителях какао-бобов. Биржевые цены на какао-бобы уже установили новый рекорд, фьючерсы на сырье на лондонской бирже достигли отметки в десять тысяч долларов.

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россия, шоколад, производство, новости