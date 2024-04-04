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Швеция присоединится к воздушному патрулированию границ НАТО, сообщает СМИ - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Швеция присоединится к воздушному патрулированию границ НАТО, сообщает СМИ
Швеция присоединится к воздушному патрулированию границ НАТО, сообщает СМИ - 04.04.2024, ПРАЙМ
Швеция присоединится к воздушному патрулированию границ НАТО, сообщает СМИ
Швеция весной может присоединиться к миссиям НАТо по воздушному патрулированию границ на востоке. Об этом сообщает SVT со ссылкой на заявление главы шведских... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T13:38+0300
2024-04-04T13:38+0300
швеция
нато
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Швеция весной может присоединиться к миссиям НАТо по воздушному патрулированию границ на востоке. Об этом сообщает SVT со ссылкой на заявление главы шведских ВВС, генерал-майора Йонаса Викмана."Уже весной мы будем участвовать в воздушном патрулировании НАТО с собственными боевыми самолетами с собственных баз. Мы также планируем в ближайшем будущем иметь возможность участвовать в воздушном патрулировании НАТО с баз за пределами нашей территории", - сказал он.По данным телеканала, для участия в миссиях швеции необходимо создать определенные системы шифрования связи и обмена информацией между НАТО и ВВС страны.Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.
https://1prime.ru/20240402/shvetsiya-846995903.html
швеция
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швеция, нато
ШВЕЦИЯ, НАТО
13:38 04.04.2024
 
Швеция присоединится к воздушному патрулированию границ НАТО, сообщает СМИ

SVT: Швеция может весной присоединиться к воздушному патрулированию границ НАТО на востоке

© Unsplash/Oscar van GendФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Oscar van Gend
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Швеция весной может присоединиться к миссиям НАТо по воздушному патрулированию границ на востоке. Об этом сообщает SVT со ссылкой на заявление главы шведских ВВС, генерал-майора Йонаса Викмана.
"Уже весной мы будем участвовать в воздушном патрулировании НАТО с собственными боевыми самолетами с собственных баз. Мы также планируем в ближайшем будущем иметь возможность участвовать в воздушном патрулировании НАТО с баз за пределами нашей территории", - сказал он.
По данным телеканала, для участия в миссиях швеции необходимо создать определенные системы шифрования связи и обмена информацией между НАТО и ВВС страны.
Организация Североатлантического договора (НАТО) — организация, созданная в 1949 году, когда главы МИД 12 стран (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали в Вашингтоне Североатлантический договор. За время существования альянса было девять волн расширения. В настоящее время в альянс входят 32 страны.
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