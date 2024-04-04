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Евросоюз нарастил долю российского газа в импорте до 15%

Евросоюз нарастил долю российского газа в импорте до 15% - 04.04.2024, ПРАЙМ

Евросоюз нарастил долю российского газа в импорте до 15%

Евросоюз нарастил долю российского сжиженного природного газа (СПГ) в совокупном импорте до примерно 15%, тем самым заменив им более десятой части... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T11:05+0300

2024-04-04T11:05+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Евросоюз нарастил долю российского сжиженного природного газа (СПГ) в совокупном импорте до примерно 15%, тем самым заменив им более десятой части трубопроводного газа из России, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на статистику европейского блока и данные Kpler.Ранее в Еврокомиссии сообщали, что уже в текущем году ЕС намерен значительно сократить закупки российского СПГ. В то же время, как отмечал вице-премьера РФ Александр Новак, поставки СПГ из России в Европу в 2023 году достигли 15 миллионов тонн, или почти половину от общего экспорта российского сжиженного газа.Опрошенные Reuters эксперты предположили, что подобную динамику можно объяснить скидками на российский СПГ. Так, по информации Kpler, в прошлом году порты Евросоюза получили более 15,6 миллиона тонн СПГ из России, что превысило объем поставок за 2022 и 2021 годы.Так, место крупнейшего реэкспортера российских поставок газа по морю стала Испания, ранее не закупавшая российских трубопроводный газ. Как отмечает агентство, в информации о поставках указан только предыдущий пункт назначения, поэтому принимаемый в в Бельгии, Франции, Испании и Нидерландах СПГ "теряет свою российскую маркировку, которая может отпугнуть покупателей", перед отправкой по трубопроводам или погрузкой на другие суда.

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россия, европа, спг, спрос на газ