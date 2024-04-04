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Россияне вышли в лидеры покупателей жилья в Таиланде - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Россияне вышли в лидеры покупателей жилья в Таиланде
Россияне вышли в лидеры покупателей жилья в Таиланде - 04.04.2024, ПРАЙМ
Россияне вышли в лидеры покупателей жилья в Таиланде
Покупатели из Китая и России доминировали на тайском рынке многоквартирных жилых комплексов (кондоминиумов) среди иностранцев в 2023 году, сообщает портал... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T15:01+0300
2024-04-04T15:01+0300
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Покупатели из Китая и России доминировали на тайском рынке многоквартирных жилых комплексов (кондоминиумов) среди иностранцев в 2023 году, сообщает портал Thaiger со ссылкой на национальный информационный центр недвижимости Таиланда (REIC). "Китайские инвесторы лидировали, купив 6614 единиц недвижимости, что составляет примерно 46% от общего объема продаж. За ними следуют российские покупатели, которые приобрели 1260 единиц. Покупатели из Мьянмы и США заняли третье и четвертое места соответственно", — говорится в отчете центра. Большая часть продаж — около 41% — была зафиксирована в провинции Чонбури, где находится известный курорт Паттайя и многочисленные промышленные зоны. Значительный рост продаж в информационном центре объяснили двусторонним отказом от виз с Китаем, а также последствиями ситуации на Украине и политической нестабильности в Мьянме.По данным REIC, иностранные покупатели приобрели в общей сложности 14 449 единиц недвижимости в Таиланде в 2023 году. Общая сумма вложенных средств составила 73,2 миллиарда бат (около 2 миллиардов долларов), что на 25% больше, чем в 2022 году.
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таиланд, россияне, россия, кнр, жилье, покупка жилья
ТАИЛАНД, россияне, РОССИЯ, КНР, жилье, покупка жилья
15:01 04.04.2024
 
Россияне вышли в лидеры покупателей жилья в Таиланде

Россияне и китайцы стали лидерами на рынке жилья в Таиланде среди иностранцев

© Unsplash/Waranont (Joe)Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
© Unsplash/Waranont (Joe)
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Покупатели из Китая и России доминировали на тайском рынке многоквартирных жилых комплексов (кондоминиумов) среди иностранцев в 2023 году, сообщает портал Thaiger со ссылкой на национальный информационный центр недвижимости Таиланда (REIC).
"Китайские инвесторы лидировали, купив 6614 единиц недвижимости, что составляет примерно 46% от общего объема продаж. За ними следуют российские покупатели, которые приобрели 1260 единиц. Покупатели из Мьянмы и США заняли третье и четвертое места соответственно", — говорится в отчете центра.
Большая часть продаж — около 41% — была зафиксирована в провинции Чонбури, где находится известный курорт Паттайя и многочисленные промышленные зоны. Значительный рост продаж в информационном центре объяснили двусторонним отказом от виз с Китаем, а также последствиями ситуации на Украине и политической нестабильности в Мьянме.
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По данным REIC, иностранные покупатели приобрели в общей сложности 14 449 единиц недвижимости в Таиланде в 2023 году. Общая сумма вложенных средств составила 73,2 миллиарда бат (около 2 миллиардов долларов), что на 25% больше, чем в 2022 году.
 
ТАИЛАНДроссиянеРОССИЯКНРжильепокупка жилья
 
 
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