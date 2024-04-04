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В ГД попросили "Яндекс.Такси" рассказать о мерах по сдерживанию цен - 04.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240404/taksi-847091649.html
В ГД попросили "Яндекс.Такси" рассказать о мерах по сдерживанию цен
В ГД попросили "Яндекс.Такси" рассказать о мерах по сдерживанию цен - 04.04.2024, ПРАЙМ
В ГД попросили "Яндекс.Такси" рассказать о мерах по сдерживанию цен
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к гендиректору "Яндекс.Такси" Александру Аникину с просьбой проинформировать о мерах, которые компания применяет для... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T21:05+0300
2024-04-04T21:05+0300
экономика
россия
цены на такси
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к гендиректору "Яндекс.Такси" Александру Аникину с просьбой проинформировать о мерах, которые компания применяет для сдерживания цен, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас предоставить следующую информацию: меры, которые "Яндекс. Такси" применяет в целях сдерживания роста цен, обеспечения притока на рынок новых водителей и партнеров за последний год", — следует из обращения Гусева. Депутат также попросил проинформировать о мерах по установлению оснований для блокировки водителей и пассажиров, а также ограничений доступа к сервису. "В последние два года отрасль такси в России функционирует в режиме высокой турбулентности, которая привела к росту цен на поездки в такси. Основные причины: появление административной нагрузки на перевозчиков с 1 сентября 2023 года в связи с вступлением в силу закона о такси, рост цен на транспортные средства, повышение с 2022 года стоимости кредита и лизинга", — указал парламентарий. В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу такси. Закон, в частности, регулирует доступ водителей к этой работе и их взаимоотношения с агрегаторами такси, определяет порядок выплаты компенсаций пассажирам в случае ДТП, предполагает создание реестра такси и федеральной государственной информационной системы легковых такси. Закон также обязывает службы заказа такси предоставлять уполномоченным органам удаленный доступ к информационным системам и базам данных, а перевозчиков — вести журнал заказов такси.
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россия, цены на такси
Экономика, РОССИЯ, цены на такси
21:05 04.04.2024
 
В ГД попросили "Яндекс.Такси" рассказать о мерах по сдерживанию цен

В ГД попросили "Яндекс.Такси" рассказать о мерах по сдерживанию цен

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили такси
Автомобили такси - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к гендиректору "Яндекс.Такси" Александру Аникину с просьбой проинформировать о мерах, которые компания применяет для сдерживания цен, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас предоставить следующую информацию: меры, которые "Яндекс. Такси" применяет в целях сдерживания роста цен, обеспечения притока на рынок новых водителей и партнеров за последний год", — следует из обращения Гусева.
Депутат также попросил проинформировать о мерах по установлению оснований для блокировки водителей и пассажиров, а также ограничений доступа к сервису.
"В последние два года отрасль такси в России функционирует в режиме высокой турбулентности, которая привела к росту цен на поездки в такси. Основные причины: появление административной нагрузки на перевозчиков с 1 сентября 2023 года в связи с вступлением в силу закона о такси, рост цен на транспортные средства, повышение с 2022 года стоимости кредита и лизинга", — указал парламентарий.
Автомобиль службы Яндекс Такси - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
"Яндекс.Такси" изменил правила поездок во время ЧС
27 марта, 23:29
В конце 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу такси. Закон, в частности, регулирует доступ водителей к этой работе и их взаимоотношения с агрегаторами такси, определяет порядок выплаты компенсаций пассажирам в случае ДТП, предполагает создание реестра такси и федеральной государственной информационной системы легковых такси.
Закон также обязывает службы заказа такси предоставлять уполномоченным органам удаленный доступ к информационным системам и базам данных, а перевозчиков — вести журнал заказов такси.
 
ЭкономикаРОССИЯцены на такси
 
 
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