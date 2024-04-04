https://1prime.ru/20240404/terakt-v-krokuse-847083625.html
Макрон рассказал, что обладает "полезной информацией" о теракте в "Крокусе"
Макрон рассказал, что обладает "полезной информацией" о теракте в "Крокусе" - 04.04.2024, ПРАЙМ
Макрон рассказал, что обладает "полезной информацией" о теракте в "Крокусе"
Франция располагает некоторыми полезными данными об организации теракта в "Крокус Сити Холле", заявил на открытии олимпийского центра водных видов спорта... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T16:08+0300
2024-04-04T16:08+0300
2024-04-04T16:32+0300
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ПАРИЖ, 4 апр - ПРАЙМ. Франция располагает некоторыми полезными данными об организации теракта в "Крокус Сити Холле", заявил на открытии олимпийского центра водных видов спорта президент страны Эммануэль Макрон.Так он прокомментировал телефонный разговор министров обороны России и Франции Сергея Шойгу и Себастьяна Лекорню.Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холл" произошел 22 марта."Я действительно попросил директора служб и соответствующего министра провести переговоры технического характера, потому что… прежде всего, чтобы выразить солидарность, и потому что мы располагаем полезной информацией", - сказал Макрон.При этом он не раскрыл, о какой информации идет речь.ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе шесть детей.
https://1prime.ru/20240404/makron-847061700.html
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россия, франция, эммануэль макрон, сергей шойгу, крокус сити холл
РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Сергей Шойгу, Крокус сити холл
Макрон рассказал, что обладает "полезной информацией" о теракте в "Крокусе"
Макрон: Франция располагает "полезной информацией" об организации теракта в "Крокусе"
ПАРИЖ, 4 апр - ПРАЙМ. Франция располагает некоторыми полезными данными об организации теракта в "Крокус Сити Холле", заявил на открытии олимпийского центра водных видов спорта президент страны Эммануэль Макрон.
Так он прокомментировал телефонный разговор министров обороны России и Франции Сергея Шойгу и Себастьяна Лекорню.
Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холл" произошел 22 марта.
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"Я действительно попросил директора служб и соответствующего министра провести переговоры технического характера, потому что… прежде всего, чтобы выразить солидарность, и потому что мы располагаем полезной информацией", - сказал Макрон.
При этом он не раскрыл, о какой информации идет речь.
ГУ МЧС по Подмосковью сообщило, что в результате теракта в “Крокус Сити Холле” пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе шесть детей.