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"Разрушительно". На Западе раскрыли, что Россия применила против ВСУ
"Разрушительно". На Западе раскрыли, что Россия применила против ВСУ - 04.04.2024, ПРАЙМ
"Разрушительно". На Западе раскрыли, что Россия применила против ВСУ
Гиперзвуковая ракета "Циркон" продемонстрировала разрушительную эффективность во время специальной военной операции в Украине, заявил британский эксперт... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T13:43+0300
2024-04-04T13:43+0300
2024-04-04T13:43+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Гиперзвуковая ракета "Циркон" продемонстрировала разрушительную эффективность во время специальной военной операции в Украине, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.По словам Меркуриса, российская сторона активно внедряет большое количество новых ракет, что само по себе крайне важно. Для нанесения ударов против Украины теперь применяются "Цирконы"."Это оружие ("Циркон" - прим.ред.), против которого ни у кого в мире нет систем противодействия, и оно продемонстрировало разрушительную эффективность", — указал он.В России гиперзвуковое оружие создали несколько лет назад. Президент Владимир Путин в послании Федсобранию 2024 года заявлял, что в ходе боевых действий российские войска уже применяли ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", а также в скором времени будет продемонстрированая работа комплекса "Сармат", который уже поставлен на вооружение российской армии.Ракета 3М22 "Циркон" — российская гиперзвуковая противокорабельная ракета, разработана ВПК "НПО машиностроения". Скорость полета достигает около девяти скоростей звука. "Цирконами" планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", а также модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей".
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россия, гиперзвуковая ракета "циркон", новости
Вооружения, РОССИЯ, гиперзвуковая ракета "Циркон", Новости
"Разрушительно". На Западе раскрыли, что Россия применила против ВСУ
Меркурис: ракета "Циркон" показала разрушительную эффективность на Украине
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ.
Гиперзвуковая ракета "Циркон" продемонстрировала разрушительную эффективность во время специальной военной операции в Украине, заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире
YouTube-канала Duran.
По словам Меркуриса, российская сторона активно внедряет большое количество новых ракет, что само по себе крайне важно. Для нанесения ударов против Украины теперь применяются "Цирконы".
"Это оружие ("Циркон" - прим.ред.), против которого ни у кого в мире нет систем противодействия, и оно продемонстрировало разрушительную эффективность", — указал он.
В России гиперзвуковое оружие создали несколько лет назад. Президент Владимир Путин в послании Федсобранию 2024 года заявлял, что в ходе боевых действий российские войска уже применяли ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон", гиперзвуковой комплекс "Кинжал", а также в скором времени будет продемонстрированая работа комплекса "Сармат", который уже поставлен на вооружение российской армии.
Ракета 3М22 "Циркон" — российская гиперзвуковая противокорабельная ракета, разработана ВПК "НПО машиностроения". Скорость полета достигает около девяти скоростей звука. "Цирконами" планируется вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", а также модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей".
Аналитик рассказал о применении "Цирконов" в ходе СВО