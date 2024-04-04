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Украина стала террористическим государством, заявил Лавров
Украина стала террористическим государством, заявил Лавров - 04.04.2024, ПРАЙМ
Украина стала террористическим государством, заявил Лавров
Украина превратилась в откровенно террористическое государство, на протяжении десяти лет мучая своих граждан как на территории страны, так и за границей,... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T11:52+0300
2024-04-04T11:52+0300
2024-04-04T11:55+0300
россия
украина
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Украина превратилась в откровенно террористическое государство, на протяжении десяти лет мучая своих граждан как на территории страны, так и за границей, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сегодня сама Украина, если возвращаться к ее аргументам относительно терроризма как причины ее действий, сама Украина стала откровенно террористическим государством", - сказал глава российского МИД на встрече на встрече с послами иностранных государств по теме урегулирования конфликта на Украине.В этой связи Лавров упомянул недавно произошедшую трагедию в "Крокусе", отметив, что наличие в этом теракте украинского следа очевидно. По его словам, виновность Украины во многих других терактах на территории России ни у кого не вызывает сомнения.
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россия, украина, сергей лавров
РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Лавров
Украина стала террористическим государством, заявил Лавров
Лавров: Украина превратилась в откровенно террористическое государство
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Украина превратилась в откровенно террористическое государство, на протяжении десяти лет мучая своих граждан как на территории страны, так и за границей, подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сегодня сама Украина, если возвращаться к ее аргументам относительно терроризма как причины ее действий, сама Украина стала откровенно террористическим государством", - сказал глава российского МИД на встрече на встрече с послами иностранных государств по теме урегулирования конфликта на Украине.
В этой связи Лавров упомянул недавно произошедшую трагедию в "Крокусе", отметив, что наличие в этом теракте украинского следа очевидно. По его словам, виновность Украины во многих других терактах на территории России ни у кого не вызывает сомнения.