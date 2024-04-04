https://1prime.ru/20240404/ukraina-847088527.html

Генсек НАТО допустил два сценария развития конфликта на Украине

Генсек НАТО допустил два сценария развития конфликта на Украине - 04.04.2024, ПРАЙМ

Генсек НАТО допустил два сценария развития конфликта на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил два сценария развития конфликта на Украине, включая негативный для Киева. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T18:16+0300

2024-04-04T18:16+0300

2024-04-04T18:29+0300

нато

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил два сценария развития конфликта на Украине, включая негативный для Киева."Ситуация на поле боя сложная, мы видим, как Россия наступает на линии соприкосновения… Это очень серьезно, и есть срочная потребность мобилизовать больше помощи Украине... Поэтому единственная возможность получить стабильный мир на Украине – иметь там сильные вооруженные силы и не дать им (России — прим. ред.) победить", — сказал генсек и добавил, что "верит в то, что это возможно".По словам Столтенберга, ситуация на Украине может пойти по двум сценариям: первый – НАТО сможет предоставить больше поддержки, и Украина вернет больше территорий, и второй – блок не увеличит поддержку, и тогда есть риск, что Россия возьмет еще больше территорий, тогда НАТО и Украина окажутся в "еще более опасной позиции.Генсек НАТО подчеркнул, что Украина не просит направить боевые подразделения блока, а запрашивает усиление военной помощи."НАТО не является и не будет участником этого конфликта. НАТО лишь помогает Украине осуществлять свое право на самооборону… У нас нет планов направлять боевые подразделения на Украину, таких запросов не поступало. Украинцы просят вооружение, боеприпасы, мы это поставляем, но это не делает НАТО участником конфликта", — заявил генсек.В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду и четверг прошли заседания глав МИД стран альянса, а также Совета НАТО-Украина в которых принимал участие украинский министр Дмитрий Кулеба.

https://1prime.ru/20240404/germaniya-847086521.html

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нато, украина, сво, йенс столтенберг