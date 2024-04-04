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Генсек НАТО допустил два сценария развития конфликта на Украине - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Генсек НАТО допустил два сценария развития конфликта на Украине
Генсек НАТО допустил два сценария развития конфликта на Украине - 04.04.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО допустил два сценария развития конфликта на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил два сценария развития конфликта на Украине, включая негативный для Киева. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T18:16+0300
2024-04-04T18:29+0300
нато
украина
сво
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил два сценария развития конфликта на Украине, включая негативный для Киева."Ситуация на поле боя сложная, мы видим, как Россия наступает на линии соприкосновения… Это очень серьезно, и есть срочная потребность мобилизовать больше помощи Украине... Поэтому единственная возможность получить стабильный мир на Украине – иметь там сильные вооруженные силы и не дать им (России — прим. ред.) победить", — сказал генсек и добавил, что "верит в то, что это возможно".По словам Столтенберга, ситуация на Украине может пойти по двум сценариям: первый – НАТО сможет предоставить больше поддержки, и Украина вернет больше территорий, и второй – блок не увеличит поддержку, и тогда есть риск, что Россия возьмет еще больше территорий, тогда НАТО и Украина окажутся в "еще более опасной позиции.Генсек НАТО подчеркнул, что Украина не просит направить боевые подразделения блока, а запрашивает усиление военной помощи."НАТО не является и не будет участником этого конфликта. НАТО лишь помогает Украине осуществлять свое право на самооборону… У нас нет планов направлять боевые подразделения на Украину, таких запросов не поступало. Украинцы просят вооружение, боеприпасы, мы это поставляем, но это не делает НАТО участником конфликта", — заявил генсек.В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду и четверг прошли заседания глав МИД стран альянса, а также Совета НАТО-Украина в которых принимал участие украинский министр Дмитрий Кулеба.
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нато, украина, сво, йенс столтенберг
НАТО, УКРАИНА, СВО, Йенс Столтенберг
18:16 04.04.2024 (обновлено: 18:29 04.04.2024)
 
Генсек НАТО допустил два сценария развития конфликта на Украине

Генсек НАТО допустил два сценария развития конфликта на Украине, включая поражение

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр – ПРАЙМ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил два сценария развития конфликта на Украине, включая негативный для Киева.
"Ситуация на поле боя сложная, мы видим, как Россия наступает на линии соприкосновения… Это очень серьезно, и есть срочная потребность мобилизовать больше помощи Украине... Поэтому единственная возможность получить стабильный мир на Украине – иметь там сильные вооруженные силы и не дать им (России — прим. ред.) победить", — сказал генсек и добавил, что "верит в то, что это возможно".
По словам Столтенберга, ситуация на Украине может пойти по двум сценариям: первый – НАТО сможет предоставить больше поддержки, и Украина вернет больше территорий, и второй – блок не увеличит поддержку, и тогда есть риск, что Россия возьмет еще больше территорий, тогда НАТО и Украина окажутся в "еще более опасной позиции.
Генсек НАТО подчеркнул, что Украина не просит направить боевые подразделения блока, а запрашивает усиление военной помощи.
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"НАТО не является и не будет участником этого конфликта. НАТО лишь помогает Украине осуществлять свое право на самооборону… У нас нет планов направлять боевые подразделения на Украину, таких запросов не поступало. Украинцы просят вооружение, боеприпасы, мы это поставляем, но это не делает НАТО участником конфликта", — заявил генсек.
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду и четверг прошли заседания глав МИД стран альянса, а также Совета НАТО-Украина в которых принимал участие украинский министр Дмитрий Кулеба.
 
НАТОУКРАИНАСВОЙенс Столтенберг
 
 
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