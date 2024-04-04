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Украина планирует открыть новый КПП на границе с Венгрией - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Украина планирует открыть новый КПП на границе с Венгрией
Украина планирует открыть новый КПП на границе с Венгрией - 04.04.2024, ПРАЙМ
Украина планирует открыть новый КПП на границе с Венгрией
Украина и Венгрия договорились открыть новый КПП "Великая Паладь – Надьгодош", сообщил в четверг глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T19:51+0300
2024-04-04T19:51+0300
экономика
украина
венгрия
граница
кпп
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Украина и Венгрия договорились открыть новый КПП "Великая Паладь – Надьгодош", сообщил в четверг глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Как сообщили в пресс-службе офиса Владимира Зеленского, из предложенных одиннадцати КПП уже согласовано к открытию уже пять.По его словам, стороны обсудили вопрос открытия нового пункта пропуска "Великая Паладь – Надьгодош". Кроме того, в пункте пропуска "Лужанка — Берегшурань" в текущем месяце начнут пропускать грузовики без ограничения веса. По мнению Ермака, новый пункт пропуска поможет уменьшить очереди на границе с Венгрией. Ранее в четверг Сийярто после онлайн-заседания венгерско-украинской межправгруппы по проблемам венгерского меньшинства в Закарпатье заявил, что до возвращения прав венграм еще далеко, Будапешт устроит только законодательно закрепленные на высшем уровне нормы.
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украина, венгрия, граница, кпп
Экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, граница, КПП
19:51 04.04.2024
 
Украина планирует открыть новый КПП на границе с Венгрией

Украина и Венгрия планируют открыть новый КПП "Великая Паладь – Надьгодош"

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Украина и Венгрия договорились открыть новый КПП "Великая Паладь – Надьгодош", сообщил в четверг глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Как сообщили в пресс-службе офиса Владимира Зеленского, из предложенных одиннадцати КПП уже согласовано к открытию уже пять.
По его словам, стороны обсудили вопрос открытия нового пункта пропуска "Великая Паладь – Надьгодош". Кроме того, в пункте пропуска "Лужанка — Берегшурань" в текущем месяце начнут пропускать грузовики без ограничения веса. По мнению Ермака, новый пункт пропуска поможет уменьшить очереди на границе с Венгрией.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
Венгрия выступила против фонда помощи Украине на 100 миллиардов долларов
16:00
Ранее в четверг Сийярто после онлайн-заседания венгерско-украинской межправгруппы по проблемам венгерского меньшинства в Закарпатье заявил, что до возвращения прав венграм еще далеко, Будапешт устроит только законодательно закрепленные на высшем уровне нормы.
 
ЭкономикаУКРАИНАВЕНГРИЯграницаКПП
 
 
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