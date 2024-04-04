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Украина планирует открыть новый КПП на границе с Венгрией

Украина планирует открыть новый КПП на границе с Венгрией - 04.04.2024, ПРАЙМ

Украина планирует открыть новый КПП на границе с Венгрией

Украина и Венгрия договорились открыть новый КПП "Великая Паладь – Надьгодош", сообщил в четверг глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T19:51+0300

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2024-04-04T19:51+0300

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венгрия

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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Украина и Венгрия договорились открыть новый КПП "Великая Паладь – Надьгодош", сообщил в четверг глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Как сообщили в пресс-службе офиса Владимира Зеленского, из предложенных одиннадцати КПП уже согласовано к открытию уже пять.По его словам, стороны обсудили вопрос открытия нового пункта пропуска "Великая Паладь – Надьгодош". Кроме того, в пункте пропуска "Лужанка — Берегшурань" в текущем месяце начнут пропускать грузовики без ограничения веса. По мнению Ермака, новый пункт пропуска поможет уменьшить очереди на границе с Венгрией. Ранее в четверг Сийярто после онлайн-заседания венгерско-украинской межправгруппы по проблемам венгерского меньшинства в Закарпатье заявил, что до возвращения прав венграм еще далеко, Будапешт устроит только законодательно закрепленные на высшем уровне нормы.

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украина, венгрия, граница, кпп