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Украина планирует открыть новый КПП на границе с Венгрией
Украина планирует открыть новый КПП на границе с Венгрией - 04.04.2024, ПРАЙМ
Украина планирует открыть новый КПП на границе с Венгрией
Украина и Венгрия договорились открыть новый КПП "Великая Паладь – Надьгодош", сообщил в четверг глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T19:51+0300
2024-04-04T19:51+0300
2024-04-04T19:51+0300
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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Украина и Венгрия договорились открыть новый КПП "Великая Паладь – Надьгодош", сообщил в четверг глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Как сообщили в пресс-службе офиса Владимира Зеленского, из предложенных одиннадцати КПП уже согласовано к открытию уже пять.По его словам, стороны обсудили вопрос открытия нового пункта пропуска "Великая Паладь – Надьгодош". Кроме того, в пункте пропуска "Лужанка — Берегшурань" в текущем месяце начнут пропускать грузовики без ограничения веса. По мнению Ермака, новый пункт пропуска поможет уменьшить очереди на границе с Венгрией. Ранее в четверг Сийярто после онлайн-заседания венгерско-украинской межправгруппы по проблемам венгерского меньшинства в Закарпатье заявил, что до возвращения прав венграм еще далеко, Будапешт устроит только законодательно закрепленные на высшем уровне нормы.
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украина, венгрия, граница, кпп
Экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, граница, КПП
Украина планирует открыть новый КПП на границе с Венгрией
Украина и Венгрия планируют открыть новый КПП "Великая Паладь – Надьгодош"
МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Украина и Венгрия договорились открыть новый КПП "Великая Паладь – Надьгодош", сообщил в четверг глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Как сообщили в пресс-службе офиса Владимира Зеленского, из предложенных одиннадцати КПП уже согласовано к открытию уже пять.
По его словам, стороны обсудили вопрос открытия нового пункта пропуска "Великая Паладь – Надьгодош". Кроме того, в пункте пропуска "Лужанка — Берегшурань" в текущем месяце начнут пропускать грузовики без ограничения веса. По мнению Ермака, новый пункт пропуска поможет уменьшить очереди на границе с Венгрией.
Венгрия выступила против фонда помощи Украине на 100 миллиардов долларов
Ранее в четверг Сийярто после онлайн-заседания венгерско-украинской межправгруппы по проблемам венгерского меньшинства в Закарпатье заявил, что до возвращения прав венграм еще далеко, Будапешт устроит только законодательно закрепленные на высшем уровне нормы.