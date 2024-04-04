https://1prime.ru/20240404/vsu-847081556.html

"Русские достают". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте

"Русские достают". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте - 04.04.2024, ПРАЙМ

"Русские достают". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте

Российские Вооруженные силы быстро уничтожают военную технику рядом с линией соприкосновения, ВСУ боятся ее туда направлять. Об этом заявил в эфире... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T15:26+0300

2024-04-04T15:26+0300

2024-04-04T16:43+0300

украина

россия

вооружения

сво

f-16

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российские Вооруженные силы быстро уничтожают военную технику рядом с линией соприкосновения, ВСУ боятся ее туда направлять. Об этом заявил в эфире YouTube-канала "Фабрика Новостей" майор Вооруженных сил Украины в отставке Игорь Лапин."Сейчас уже технику туда не загонишь, ее достает российская артиллерия, беспилотники и так далее. Сильно технику уже там и не выставишь", - сказал он.Как добавил Лапин, из-за задержки Западом поставок истребителей F-16 Россия получает значительное преимущество в воздухе. Ранее газета Politico писала, со ссылкой на высокопоставленных офицеров ВСУ, что в F-16, когда они придут на Украину, больше не будут нужны. по данным издания, Россия к этому моменту подготовится и сможет эффективно противостоять самолетам.Ранее о планах поставить F-16 Киеву заявляли Нидерланды и Дания. США тоже отмечали готовность направить на Украину истребители от третьих стран.

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