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"Русские достают". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте
"Русские достают". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте - 04.04.2024, ПРАЙМ
"Русские достают". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте
Российские Вооруженные силы быстро уничтожают военную технику рядом с линией соприкосновения, ВСУ боятся ее туда направлять. Об этом заявил в эфире... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T15:26+0300
2024-04-04T15:26+0300
2024-04-04T16:43+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российские Вооруженные силы быстро уничтожают военную технику рядом с линией соприкосновения, ВСУ боятся ее туда направлять. Об этом заявил в эфире YouTube-канала "Фабрика Новостей" майор Вооруженных сил Украины в отставке Игорь Лапин."Сейчас уже технику туда не загонишь, ее достает российская артиллерия, беспилотники и так далее. Сильно технику уже там и не выставишь", - сказал он.Как добавил Лапин, из-за задержки Западом поставок истребителей F-16 Россия получает значительное преимущество в воздухе. Ранее газета Politico писала, со ссылкой на высокопоставленных офицеров ВСУ, что в F-16, когда они придут на Украину, больше не будут нужны. по данным издания, Россия к этому моменту подготовится и сможет эффективно противостоять самолетам.Ранее о планах поставить F-16 Киеву заявляли Нидерланды и Дания. США тоже отмечали готовность направить на Украину истребители от третьих стран.
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украина, россия, сво, f-16
УКРАИНА, РОССИЯ, Вооружения, СВО, F-16
"Русские достают". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ на фронте
Экс-майор ВСУ: Украина не может использовать военную технику около линии фронта
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ.
Российские Вооруженные силы быстро уничтожают военную технику рядом с линией соприкосновения, ВСУ боятся ее туда направлять. Об этом заявил в эфире YouTube-канала "Фабрика Новостей"
майор Вооруженных сил Украины в отставке Игорь Лапин.
"Сейчас уже технику туда не загонишь, ее достает российская артиллерия, беспилотники и так далее. Сильно технику уже там и не выставишь", - сказал он.
Как добавил Лапин, из-за задержки Западом поставок истребителей F-16 Россия получает значительное преимущество в воздухе.
Ранее газета Politico писала, со ссылкой на высокопоставленных офицеров ВСУ, что в F-16, когда они придут на Украину, больше не будут нужны. по данным издания, Россия к этому моменту подготовится и сможет эффективно противостоять самолетам.
Ранее о планах поставить F-16 Киеву заявляли Нидерланды и Дания. США тоже отмечали готовность направить на Украину истребители от третьих стран.
США не отправят солдат на Украину, заявили в Госдепе