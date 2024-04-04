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В "Яндексе" объяснили странный ответ "Алисы" про героиню "Маши и Медведя"

В "Яндексе" объяснили странный ответ "Алисы" про героиню "Маши и Медведя" - 04.04.2024, ПРАЙМ

В "Яндексе" объяснили странный ответ "Алисы" про героиню "Маши и Медведя"

Некорректный ответ колонки "Алисы" на вопрос о мультфильме "Маша и Медведь" единичный, на данный момент она так не отвечает, рассказали РИА Новости в... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T10:07+0300

2024-04-04T10:07+0300

2024-04-04T10:09+0300

россия

яндекс

маша и медведь

алиса

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МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Некорректный ответ колонки "Алисы" на вопрос о мультфильме "Маша и Медведь" единичный, на данный момент она так не отвечает, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".Как объяснили в компании, в редких случаях колонка может давать некорректные и пугающие ответы на вопросы. В "Яндексе" посоветовали при общении ребенка с "Алисой" включать детский режим в целях избежания нежелательного контента.В компании рассказали, что умная колонка при общении со своим владельцем постоянно учится чему-то новому, а для части вопросов, на которые "Алиса" не может дать свой ответ, она берет информацию из открытых источников.Ранее сообщалось, что колонка "Алиса" на вопрос ребенка о том, почему Маша в мультфильме живет одна, ответила, что "она всего лишь призрак убитой девочки, именно поэтому она не растет и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни".Позднее, в среду, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина выразила беспокойство из-за того, что инновационные технологии бесконтрольно влияют на детей.

https://1prime.ru/20240130/842932978.html

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россия, яндекс, маша и медведь, алиса