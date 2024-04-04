https://1prime.ru/20240404/yandeks-847072483.html

"Яндекс Путешествия" ввели новые функции при просмотре карточки отеля

"Яндекс Путешествия" ввели новые функции при просмотре карточки отеля - 04.04.2024, ПРАЙМ

"Яндекс Путешествия" ввели новые функции при просмотре карточки отеля

"Яндекс Путешествия" стали рассказывать о достопримечательностях, ресторанах, кафе и барах рядом с отелями - такая функция стала доступна при просмотре карточки | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T12:42+0300

2024-04-04T12:42+0300

2024-04-04T12:42+0300

россия

яндекс

туризм

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/83808/62/838086248_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4f6b46ee834bf356a42fdcf5bedb8be1.jpg

МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. "Яндекс Путешествия" стали рассказывать о достопримечательностях, ресторанах, кафе и барах рядом с отелями - такая функция стала доступна при просмотре карточки отеля в мобильном приложении, сказано в релизе компании. "Яндекс Путешествия" обновили карты в мобильном приложении. Теперь при просмотре карточки отеля путешественник увидит места рядом: городские достопримечательности, рестораны и кафе, варианты развлечений, а также гостиницы вокруг. Это сделает выбор отеля еще удобнее. После бронирования номера в разделе "Моя поездка" будет доступна карта города, на которой можно быстро найти место для завтрака или не пропустить знаковые места. Обновление работает на базе технологий и данных "Яндекс Карт", - говорится в релизе. Как прокомментировал директор по продукту "Яндекс Путешествий" Евгений Абрамзон, каждый пятый пользователь сервиса обращается к картам при выборе отеля. Они оценивают расположение и проверяют, нет ли более выгодных предложений поблизости. "При этом одним важна возможность добраться пешком до основных достопримечательностей, другим - транспортная доступность, близость к деловому центру и хорошим ресторанам. Мы постарались технологично ответить на все эти запросы с помощью масштабного обновления наших карт", - добавил он. Если пользователь выберет на карте определенное место, у него откроется расширенная информация с фотографиями, режимом работы и рейтингом. Кроме этого, можно узнать, сколько примерно добираться от отеля до популярных мест в городе - пешком, на общественном транспорте и автомобиле. Чтобы быстрее сориентироваться на месте и найти нужную точку, можно посмотреть панорамы улиц из карточки кафе или достопримечательности. Карты уже доступны в приложении "Яндекс Путешествий" для iOS и Android, в web-версии сервиса обновление появится позже.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, яндекс, туризм, новости