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"Яндекс Путешествия" ввели новые функции при просмотре карточки отеля - 04.04.2024, ПРАЙМ
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"Яндекс Путешествия" ввели новые функции при просмотре карточки отеля
"Яндекс Путешествия" ввели новые функции при просмотре карточки отеля - 04.04.2024, ПРАЙМ
"Яндекс Путешествия" ввели новые функции при просмотре карточки отеля
"Яндекс Путешествия" стали рассказывать о достопримечательностях, ресторанах, кафе и барах рядом с отелями - такая функция стала доступна при просмотре карточки | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T12:42+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. "Яндекс Путешествия" стали рассказывать о достопримечательностях, ресторанах, кафе и барах рядом с отелями - такая функция стала доступна при просмотре карточки отеля в мобильном приложении, сказано в релизе компании. "Яндекс Путешествия" обновили карты в мобильном приложении. Теперь при просмотре карточки отеля путешественник увидит места рядом: городские достопримечательности, рестораны и кафе, варианты развлечений, а также гостиницы вокруг. Это сделает выбор отеля еще удобнее. После бронирования номера в разделе "Моя поездка" будет доступна карта города, на которой можно быстро найти место для завтрака или не пропустить знаковые места. Обновление работает на базе технологий и данных "Яндекс Карт", - говорится в релизе. Как прокомментировал директор по продукту "Яндекс Путешествий" Евгений Абрамзон, каждый пятый пользователь сервиса обращается к картам при выборе отеля. Они оценивают расположение и проверяют, нет ли более выгодных предложений поблизости. "При этом одним важна возможность добраться пешком до основных достопримечательностей, другим - транспортная доступность, близость к деловому центру и хорошим ресторанам. Мы постарались технологично ответить на все эти запросы с помощью масштабного обновления наших карт", - добавил он. Если пользователь выберет на карте определенное место, у него откроется расширенная информация с фотографиями, режимом работы и рейтингом. Кроме этого, можно узнать, сколько примерно добираться от отеля до популярных мест в городе - пешком, на общественном транспорте и автомобиле. Чтобы быстрее сориентироваться на месте и найти нужную точку, можно посмотреть панорамы улиц из карточки кафе или достопримечательности. Карты уже доступны в приложении "Яндекс Путешествий" для iOS и Android, в web-версии сервиса обновление появится позже.
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96
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россия, яндекс, туризм, новости
РОССИЯ, Яндекс, Туризм, Новости
12:42 04.04.2024
 
"Яндекс Путешествия" ввели новые функции при просмотре карточки отеля

"Яндекс Путешествия" стали рассказывать о достопримечательностях и кафе рядом с отелями

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. "Яндекс Путешествия" стали рассказывать о достопримечательностях, ресторанах, кафе и барах рядом с отелями - такая функция стала доступна при просмотре карточки отеля в мобильном приложении, сказано в релизе компании.
"Яндекс Путешествия" обновили карты в мобильном приложении. Теперь при просмотре карточки отеля путешественник увидит места рядом: городские достопримечательности, рестораны и кафе, варианты развлечений, а также гостиницы вокруг. Это сделает выбор отеля еще удобнее. После бронирования номера в разделе "Моя поездка" будет доступна карта города, на которой можно быстро найти место для завтрака или не пропустить знаковые места. Обновление работает на базе технологий и данных "Яндекс Карт", - говорится в релизе.
Как прокомментировал директор по продукту "Яндекс Путешествий" Евгений Абрамзон, каждый пятый пользователь сервиса обращается к картам при выборе отеля. Они оценивают расположение и проверяют, нет ли более выгодных предложений поблизости. "При этом одним важна возможность добраться пешком до основных достопримечательностей, другим - транспортная доступность, близость к деловому центру и хорошим ресторанам. Мы постарались технологично ответить на все эти запросы с помощью масштабного обновления наших карт", - добавил он.
Если пользователь выберет на карте определенное место, у него откроется расширенная информация с фотографиями, режимом работы и рейтингом. Кроме этого, можно узнать, сколько примерно добираться от отеля до популярных мест в городе - пешком, на общественном транспорте и автомобиле. Чтобы быстрее сориентироваться на месте и найти нужную точку, можно посмотреть панорамы улиц из карточки кафе или достопримечательности.
Карты уже доступны в приложении "Яндекс Путешествий" для iOS и Android, в web-версии сервиса обновление появится позже.
 
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