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"Алиса" изменила ответ про героиню "Маши и Медведя"

"Алиса" изменила ответ про героиню "Маши и Медведя" - 04.04.2024, ПРАЙМ

"Алиса" изменила ответ про героиню "Маши и Медведя"

"Алиса" изменила свой ответ на вопрос о героине мультфильма "Маша и Медведь", умная колонка теперь придерживается версии, что родители девочки забыли ее и... | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T13:49+0300

2024-04-04T13:49+0300

2024-04-04T13:50+0300

россия

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алиса

маша и медведь

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. "Алиса" изменила свой ответ на вопрос о героине мультфильма "Маша и Медведь", умная колонка теперь придерживается версии, что родители девочки забыли ее и уехали в город, как это было в фильме "Один дома", но она не унывает, потому что достает медведя.Ранее в среду уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина выразила беспокойство по поводу бесконтрольного влияния на детей информационных технологий, приведя в пример ответ колонки "Алиса" на вопрос по популярному мультфильму "Маша и Медведь".В частности, на вопрос ребенка о том, почему Маша живет одна, колонка ответила, что "она всего лишь призрак убитой девочки, и именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни".В пресс-службе "Яндекса" РИА Новости сказали, что некорректный ответ "Алисы" является единичным случаем. В среду вечером колонка не отвечала.Сегодня же ответ был изменен. "(Родители Маши - ред.) уехали на поезде в город с остальными детьми. То есть можно говорить об аналогии с фильмом "Один дома". Но жизнерадостная героиня не унывает и не печалится по этому поводу. Ей есть чем заняться - доставать медведя и влипать в разные истории", - сказала "Алиса" корреспонденту РИА Новости.Колонка также предлагает задавать вопросы самой Маше.

https://1prime.ru/20240404/yandeks-847065463.html

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россия, яндекс, алиса, маша и медведь