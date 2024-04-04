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Зеленский проигнорировал запросы об интервью, утверждает журналист Карлсон - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Зеленский проигнорировал запросы об интервью, утверждает журналист Карлсон
Зеленский проигнорировал запросы об интервью, утверждает журналист Карлсон - 04.04.2024, ПРАЙМ
Зеленский проигнорировал запросы об интервью, утверждает журналист Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Владимир Зеленский проигнорировал его просьбы дать интервью. | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T05:41+0300
2024-04-04T05:41+0300
сша
украина
владимир зеленский
такер карлсон
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Владимир Зеленский проигнорировал его просьбы дать интервью. В среду в соцсети Х Карлсон выложил видеозапись, темой которого является помощь США Киеву, также в ней содержится интервью с конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. По словам Карлсона, он направил запрос на интервьюирование председателю палаты представителей Майку Джонсону. Как сообщил Карлсон, спикер не ответил на запрос."Мы также направили многочисленные запросы об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Конечно, он их проигнорировал", - добавил журналист. Карлсон в феврале 2024 года взял интервью у российского президента Владимира Путина. Беседа заняла около двух часов. Значительная часть интервью была посвящена украинскому конфликту и отношениям Россией с Соединенными Штатами, НАТО и Западом. В сети X это интервью набрало свыше 211,4 миллиона просмотров. Количество просмотров в YouTube превысило 19,4 миллиона. Спикер нижней палаты конгресса США ранее выразил надежду, что законодатели смогут начать рассматривать проект закона, предусматривающего выделение помощи Украине, после того как вернутся с каникул 9 апреля. По словам Джонсона, в документе будут содержаться новые концепции и подходы. Так, туда может быть включена норма о конфискации замороженных активов России. При этом Джонсону может грозить бунт однопартийцев, которые недовольны поддержкой Украины. Они могут попытаться начать процедуру его отстранения от должности спикера, в случае если такой документ вынесут на голосование. При этом демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в этом случае оказать поддержку председателю. В декабре 2023 года американская администрация исчерпала возможности по предоставлению оружия Киеву, в нынешнем году Украине передали только один пакет помощи на сумму 300 миллионов долларов. Также ждет одобрения запрос Белого дома, касающийся выделения для Киева 60 миллиардов долларов. Россия отмечает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут для России законной целью. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, ФРГ, Италии и других странах. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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сша, украина, владимир зеленский, такер карлсон
США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Такер Карлсон
05:41 04.04.2024
 
Зеленский проигнорировал запросы об интервью, утверждает журналист Карлсон

Такер Карлсон заявил, что Зеленский проигнорировал его просьбу об интервью

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Владимир Зеленский проигнорировал его просьбы дать интервью.
В среду в соцсети Х Карлсон выложил видеозапись, темой которого является помощь США Киеву, также в ней содержится интервью с конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. По словам Карлсона, он направил запрос на интервьюирование председателю палаты представителей Майку Джонсону. Как сообщил Карлсон, спикер не ответил на запрос.
"Мы также направили многочисленные запросы об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Конечно, он их проигнорировал", - добавил журналист.
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
Журналист Карлсон рассказал, что показали миру санкции против России
12 марта, 22:09
Карлсон в феврале 2024 года взял интервью у российского президента Владимира Путина. Беседа заняла около двух часов. Значительная часть интервью была посвящена украинскому конфликту и отношениям Россией с Соединенными Штатами, НАТО и Западом. В сети X это интервью набрало свыше 211,4 миллиона просмотров. Количество просмотров в YouTube превысило 19,4 миллиона.
Спикер нижней палаты конгресса США ранее выразил надежду, что законодатели смогут начать рассматривать проект закона, предусматривающего выделение помощи Украине, после того как вернутся с каникул 9 апреля. По словам Джонсона, в документе будут содержаться новые концепции и подходы. Так, туда может быть включена норма о конфискации замороженных активов России. При этом Джонсону может грозить бунт однопартийцев, которые недовольны поддержкой Украины. Они могут попытаться начать процедуру его отстранения от должности спикера, в случае если такой документ вынесут на голосование. При этом демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в этом случае оказать поддержку председателю. В декабре 2023 года американская администрация исчерпала возможности по предоставлению оружия Киеву, в нынешнем году Украине передали только один пакет помощи на сумму 300 миллионов долларов. Также ждет одобрения запрос Белого дома, касающийся выделения для Киева 60 миллиардов долларов.
Россия отмечает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут для России законной целью. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, ФРГ, Италии и других странах. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
СШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийТакер Карлсон
 
 
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