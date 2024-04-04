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Раскрыто, на сколько российские застройщики задерживают сдачу жилья - 04.04.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, на сколько российские застройщики задерживают сдачу жилья
Раскрыто, на сколько российские застройщики задерживают сдачу жилья - 04.04.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, на сколько российские застройщики задерживают сдачу жилья
Российские застройщики по состоянию на апрель в среднем задерживают сроки сдачи домов на 5,2 месяца, с учетом объектов, строительство которых остановлено,... | 04.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-04T14:59+0300
2024-04-04T14:59+0300
россия
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российские застройщики по состоянию на апрель в среднем задерживают сроки сдачи домов на 5,2 месяца, с учетом объектов, строительство которых остановлено, средний срок запаздывания ввода составляет 8,3 месяца, сообщил РИА Недвижимость представитель портала "ЕРЗ.РФ". "По сравнению с апрелем 2023 года переносы по строящимся объектам уменьшились на 1,2 месяца, или на 19%, а по остановленным объектам на полмесяца, или на 6%", - сказал он. По данным ЕРЗ, в Москве средний перенос планируемых сроков ввода в эксплуатацию строящихся объектов меньше общероссийского - 4,7 месяца. Перенос фактического срока ввода за последние 12 месяцев в среднем по стране составляет 8,1 месяца, в Москве - 4,3 месяца. "При этом, как правило, жилье вводится все же в срок. За последние 12 месяцев доля своевременно и досрочно сданного жилья составляла от 48% до 66%, а в среднем 62%. Средний срок строительства многоквартирного дома за последние 12 месяцев составил от выдачи разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию 46,7 месяца, а от даты опубликования первой проектной декларации до ввода в эксплуатацию - 36 месяцев", - отметил представитель портала. По регионам максимальный средний срок задержки ввода зафиксирован аналитиками ЕРЗ в Ингушетии (41,9 месяца), Омской области (25,8 месяца) и Дагестане (23,3 месяца). Минимальный - в Орловской области (0,2 месяца), Удмуртии (0,2 месяца) и Забайкальском крае (менее 0,1 месяца).
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РОССИЯ
14:59 04.04.2024
 
Раскрыто, на сколько российские застройщики задерживают сдачу жилья

"ЕРЗ.РФ": российские застройщики в среднем задерживают сдачу жилья на пять месяцев

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк"Москва-сити"
Москва-сити - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российские застройщики по состоянию на апрель в среднем задерживают сроки сдачи домов на 5,2 месяца, с учетом объектов, строительство которых остановлено, средний срок запаздывания ввода составляет 8,3 месяца, сообщил РИА Недвижимость представитель портала "ЕРЗ.РФ".
"По сравнению с апрелем 2023 года переносы по строящимся объектам уменьшились на 1,2 месяца, или на 19%, а по остановленным объектам на полмесяца, или на 6%", - сказал он.
По данным ЕРЗ, в Москве средний перенос планируемых сроков ввода в эксплуатацию строящихся объектов меньше общероссийского - 4,7 месяца.
Перенос фактического срока ввода за последние 12 месяцев в среднем по стране составляет 8,1 месяца, в Москве - 4,3 месяца.
"При этом, как правило, жилье вводится все же в срок. За последние 12 месяцев доля своевременно и досрочно сданного жилья составляла от 48% до 66%, а в среднем 62%. Средний срок строительства многоквартирного дома за последние 12 месяцев составил от выдачи разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию 46,7 месяца, а от даты опубликования первой проектной декларации до ввода в эксплуатацию - 36 месяцев", - отметил представитель портала.
По регионам максимальный средний срок задержки ввода зафиксирован аналитиками ЕРЗ в Ингушетии (41,9 месяца), Омской области (25,8 месяца) и Дагестане (23,3 месяца). Минимальный - в Орловской области (0,2 месяца), Удмуртии (0,2 месяца) и Забайкальском крае (менее 0,1 месяца).
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