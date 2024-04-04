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Стоимость золота вновь обновила рекорд

Стоимость золота вновь обновила рекорд - 04.04.2024, ПРАЙМ

Стоимость золота вновь обновила рекорд

Стоимость золота в четверг утром растет до 2 318 долларов за тройскую унцию, вновь обновив исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. | 04.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-04T08:15+0300

2024-04-04T08:15+0300

2024-04-04T08:15+0300

мир

золото

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг утром растет до 2 318 долларов за тройскую унцию, вновь обновив исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.56 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,7 доллара, или на 0,12%, до 2 317,7 доллара за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель достиг нового рекорда в 2 323,7 доллара. Стоимость майского фьючерса на серебро поднималась на 0,37%, до 27,16 доллара за унцию. Одним из основных факторов поддержки стоимости драгоценного металла остаются ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может в ближайшие месяцы приступить к снижению ключевой ставки. По данным CME Group, около 62% аналитиков допускают снижение ставки ФРС в июне. В пятницу ожидается публикация статистики из США по безработице, данные учитываются Федрезервом при принятии решений о ставке. Золото чувствительно к статистике из США и сигналам о монетарной политике ФРС. Традиционно слабая макростатистика и "голубиные" сигналы ФРС сдерживают доллар и поддерживают стоимость золота. Другим фактором поддержки остается геополитическая ситуация. Напряженность на Ближнем Востоке способствует укреплению спроса на золото, которое традиционно выступает как актив-убежище. Аналитики при этом указывают на риск снижения стоимости золота. "Я определенно думаю, что если мы продолжим в том же духе, должен образоваться своего рода риск падения на негативном факторе, иначе мы столкнемся с коррекцией", - прокомментировал агентству Блумберг старший рыночный аналитик Capital.Com Inc. Кайл Родда (Kyle Rodda).

https://1prime.ru/20240403/zoloto-847051156.html

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