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Дальность полета российских FPV-дронов выросла до 130 километров - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Дальность полета российских FPV-дронов выросла до 130 километров
Дальность полета российских FPV-дронов выросла до 130 километров - 05.04.2024, ПРАЙМ
Дальность полета российских FPV-дронов выросла до 130 километров
Дальность полета российских FPV-дронов увеличилась до 133-130 километров благодаря отечественным системам помехозащищенной связи, которое производит предприятие | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T06:29+0300
2024-04-05T06:29+0300
вооружения
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Дальность полета российских FPV-дронов увеличилась до 133-130 километров благодаря отечественным системам помехозащищенной связи, которое производит предприятие "Гермес". Об этом РИА Новости сообщила директор по развитию НПО "Кайсант" - "материнской" компании "Гермеса" - Алена Баландина.По ее словам, "Кайсант" создало обособленное подразделение – конструкторское бюро "Гермес". Оно специализируется на шумо- и помехозащищенных системах связи для FPV-дронов, которая позволяет увеличить их дальность полета до 100 километров. Эти разработки являются уникальными для российского рынка, отметила она.По словам Баландиной, в идеальных условиях БПЛА с системами связи "Гермес" могут летать и на 130 километров. "Однако при максимально неблагоприятной обстановке мы можем гарантировать указанное расстояние в 100 километров. Дальность полета FPV-дронов зависит в том числе от погодных условий, шумовой обстановки, работы РЭБ противника", - рассказала собеседница.Ранее дальность полета большинства дронов такого типа не была больше 70 километров, подчеркнули в "Кайсанте". Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Их применяют для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов при воздушной атаке. FPV-дроны могут оснащаться устройствами для подвеса боеприпасов. Эти аппараты благодаря защищенным каналам связи устойчивы к воздействию средств РЭБ.НПО "Кайсант" учреждено в 2022 году. Предприятие проектирует и производит системы радиоэлектронной борьбы с БПЛА, в том числе противодронные ружья направленного действия, купольные системы подавления и компактные окопные комплексы.
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Вооружения
06:29 05.04.2024
 
Дальность полета российских FPV-дронов выросла до 130 километров

Новая система связи увеличила дальность российских FPV-дронов до 130 километров

© Фото : АО «Концерн «Калашников»БЛА (SKAT) СКАТ 350 М
БЛА (SKAT) СКАТ 350 М - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© Фото : АО «Концерн «Калашников»
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Дальность полета российских FPV-дронов увеличилась до 133-130 километров благодаря отечественным системам помехозащищенной связи, которое производит предприятие "Гермес". Об этом РИА Новости сообщила директор по развитию НПО "Кайсант" - "материнской" компании "Гермеса" - Алена Баландина.
По ее словам, "Кайсант" создало обособленное подразделение – конструкторское бюро "Гермес". Оно специализируется на шумо- и помехозащищенных системах связи для FPV-дронов, которая позволяет увеличить их дальность полета до 100 километров. Эти разработки являются уникальными для российского рынка, отметила она.
По словам Баландиной, в идеальных условиях БПЛА с системами связи "Гермес" могут летать и на 130 километров.
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"Однако при максимально неблагоприятной обстановке мы можем гарантировать указанное расстояние в 100 километров. Дальность полета FPV-дронов зависит в том числе от погодных условий, шумовой обстановки, работы РЭБ противника", - рассказала собеседница.
Ранее дальность полета большинства дронов такого типа не была больше 70 километров, подчеркнули в "Кайсанте".
Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Их применяют для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов при воздушной атаке. FPV-дроны могут оснащаться устройствами для подвеса боеприпасов. Эти аппараты благодаря защищенным каналам связи устойчивы к воздействию средств РЭБ.
НПО "Кайсант" учреждено в 2022 году. Предприятие проектирует и производит системы радиоэлектронной борьбы с БПЛА, в том числе противодронные ружья направленного действия, купольные системы подавления и компактные окопные комплексы.
 
Вооружения
 
 
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