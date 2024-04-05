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Рубль: чаще падает, чем растет

Рубль: чаще падает, чем растет - 05.04.2024, ПРАЙМ

Рубль: чаще падает, чем растет

Апрель для российской национальной валюты начался не слишком удачно, хотя такая динамика была ожидаемой. В начале месяца, после окончания налогового периода,... | 05.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-05T06:00+0300

2024-04-05T06:00+0300

2024-04-05T06:00+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Апрель для российской национальной валюты начался не слишком удачно, хотя такая динамика была ожидаемой. В начале месяца, после окончания налогового периода, рубль чаще падает, чем растёт. С начала апреля рубль подешевел к доллару очень незначительно, на 0,04%, а к евро - на 0,3%.На ослабление рубля могло повлиять заявление Минфина РФ о том, что после 5 апреля ведомство увеличит ежедневные покупки валюты в ФНБ в 2,4 раза по отношению к марту.А вот для нефти первые дни апреля оказались очень удачными. Цена нефти Brent повысилась за четыре неполных торговых дня апреля уже на 2,1% и почти добралась до $90 за баррель на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке. Не исключен военный конфликт между Ираном и Израилем. Поэтому цены на нефть растут.Дисконт российской Urals к Brent составляет около 17 долларов с каждого барреля. То есть при такой высокой мировой цене нефти Россия зарабатывает нефтедоллары. Но прямой взаимосвязи курса рубля и цены нефти сейчас нет.Что касается международных рынков, была отмечена низкая активность на торгах из-за праздников в США и ЕС. Курс евро по отношению к доллару временно застыл в диапазоне 1,07-1,1, привлекая внимание инвесторов, которые активно следят за последними данными о рынке труда в США.На этой неделе агентство ADP сообщило о росте числа рабочих мест в марте на 184 тысячи, что превысило ожидания на уровне 148 тысяч. Этот отчет свидетельствует о позитивной динамике в экономике США. Официальная статистика труда от BLS ожидается на следующей неделе, и прогнозируется, что в марте количество рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составит 200 тысяч. Это ниже предыдущего показателя в 275 тысяч, но всё же находится в зоне роста.Если американский рынок труда продолжит демонстрировать стабильность, а также с учётом роста деловой активности в производственном секторе, Федеральная Резервная Система (ФРС) может пересмотреть свои планы по снижению процентных ставок к концу года. Участники рынка ожидают смягчение монетарной политики на 75 базисных пунктов после последнего заседания ФРС 20 марта. Любое отклонение от этого плана может поднять оптимизм относительно доллара.ПРОГНОЗЫВ ближайшие дни ожидаем доллар в рамках 91-93 рублей, евро в рамках 99-101 рублей, а цену Brent на уровне 87-90 долларов за баррель.Диапазон евро по отношению к доллару временно удерживается на уровне 1,07-1,1000.

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2024

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Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg

мнения аналитиков