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Рубль в прекрасной форме: пусть это будет нормой - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Рубль в прекрасной форме: пусть это будет нормой
Рубль в прекрасной форме: пусть это будет нормой - 05.04.2024, ПРАЙМ
Рубль в прекрасной форме: пусть это будет нормой
В четверг, 4 апреля, российский рубль продолжил демонстрировать разнонаправленные колебания под влиянием множества разнородных рыночных сигналов. По итогам... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T08:53+0300
2024-04-05T08:53+0300
мнения аналитиков
?1712296418
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. В четверг, 4 апреля, российский рубль продолжил демонстрировать разнонаправленные колебания под влиянием множества разнородных рыночных сигналов. По итогам торгового дня основные рублевые валютные пары закрылись в разных направлениях. Так, доллар/рубль снизился на 0,07% до 92,24 рубля, евро/рубль вырос на 0,31% до 100,15 рубля, а юань/рубль прибавил 0,02% до 12,72 рубля. В первой половине дня национальная валюта укреплялась на фоне ослабления курса доллара и повышения цен на нефть. Однако во второй половине торговой сессии на рубль вновь усилилось давление со стороны восстановления американской валюты. При этом российская валюта продолжает удерживаться в достаточно узком ценовом диапазоне, чему способствуют сохраняющиеся высокие нефтяные котировки, а также требования об обязательной репатриации и продаже экспортной валютной выручки, предъявляемые к крупнейшим российским экспортерам. Нефть марки Brent показала рост в четверг на 1,74% до 91,05 долларов за баррель. Ускорение роста цен было связано с заявлениями Ирана о намерении ответить на недавнюю атаку Израиля на иранское посольство в Сирии. При этом Израиль официально не брал на себя ответственность за это событие. Высокие нефтяные котировки не только оказывают поддержку рублю, но и способствуют увеличению доходов российского бюджета. Так, консолидированный бюджет РФ в январе-феврале 2024 года был исполнен с дефицитом 412,3 миллиарда рублей, что в 15 раз ниже, чем за аналогичный период 2023 года. В пятницу, 5 апреля, на торгах в Азии баррель Brent торгуется около 91,02 долларов. На этой неделе ОПЕК+ принял решение оставить без изменений текущую политику ограничения добычи нефти. Альянс продолжит реализацию добровольных сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки как минимум до конца июня 2024 года, дополняя соглашение 2022 года о снижении на 3,66 миллиона баррелей в сутки. Цель по нефти марки Brent на текущий момент сохраняю на уровне 96 долларов за баррель в соответствии с техническим анализом. На сегодня внутридневная цель установлена на отметке 92 долларов за баррель. Ситуация на российском валютном рынке в целом остается стабильной. Рубль продолжает удерживаться в относительно узком ценовом коридоре, поддерживаемый высокими ценами на нефть и сохраняющимися требованиями по обязательной продаже экспортной валютной выручки. На текущий момент пара доллар/рубль торгуется около отметки 92,30 рубля. Ожидаю, что торги могут завершиться вблизи уровня 92,80 рубля, а промежуточной целью выступает отметка 93,30 рубля. Индекс Мосбиржи 0,35%, до 3407,57 п., индекс РТС - на 0,55%, до 1163,77 п. Индекс Мосбиржи достиг важного уровня сопротивления 3400. Расчетный уровень достигнут. Условия для нисходящей коррекции выполнены. В ближайшие три торговых дня жду снижения IMOEX до 3375 п. (минимальная цель для коррекции).
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
08:53 05.04.2024
 

Рубль в прекрасной форме: пусть это будет нормой

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. В четверг, 4 апреля, российский рубль продолжил демонстрировать разнонаправленные колебания под влиянием множества разнородных рыночных сигналов. По итогам торгового дня основные рублевые валютные пары закрылись в разных направлениях. Так, доллар/рубль снизился на 0,07% до 92,24 рубля, евро/рубль вырос на 0,31% до 100,15 рубля, а юань/рубль прибавил 0,02% до 12,72 рубля.

В первой половине дня национальная валюта укреплялась на фоне ослабления курса доллара и повышения цен на нефть. Однако во второй половине торговой сессии на рубль вновь усилилось давление со стороны восстановления американской валюты. При этом российская валюта продолжает удерживаться в достаточно узком ценовом диапазоне, чему способствуют сохраняющиеся высокие нефтяные котировки, а также требования об обязательной репатриации и продаже экспортной валютной выручки, предъявляемые к крупнейшим российским экспортерам.

Нефть марки Brent показала рост в четверг на 1,74% до 91,05 долларов за баррель. Ускорение роста цен было связано с заявлениями Ирана о намерении ответить на недавнюю атаку Израиля на иранское посольство в Сирии. При этом Израиль официально не брал на себя ответственность за это событие.

Высокие нефтяные котировки не только оказывают поддержку рублю, но и способствуют увеличению доходов российского бюджета. Так, консолидированный бюджет РФ в январе-феврале 2024 года был исполнен с дефицитом 412,3 миллиарда рублей, что в 15 раз ниже, чем за аналогичный период 2023 года.

В пятницу, 5 апреля, на торгах в Азии баррель Brent торгуется около 91,02 долларов. На этой неделе ОПЕК+ принял решение оставить без изменений текущую политику ограничения добычи нефти. Альянс продолжит реализацию добровольных сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки как минимум до конца июня 2024 года, дополняя соглашение 2022 года о снижении на 3,66 миллиона баррелей в сутки.

Цель по нефти марки Brent на текущий момент сохраняю на уровне 96 долларов за баррель в соответствии с техническим анализом. На сегодня внутридневная цель установлена на отметке 92 долларов за баррель.

Ситуация на российском валютном рынке в целом остается стабильной. Рубль продолжает удерживаться в относительно узком ценовом коридоре, поддерживаемый высокими ценами на нефть и сохраняющимися требованиями по обязательной продаже экспортной валютной выручки. На текущий момент пара доллар/рубль торгуется около отметки 92,30 рубля. Ожидаю, что торги могут завершиться вблизи уровня 92,80 рубля, а промежуточной целью выступает отметка 93,30 рубля.

Индекс Мосбиржи 0,35%, до 3407,57 п., индекс РТС - на 0,55%, до 1163,77 п. Индекс Мосбиржи достиг важного уровня сопротивления 3400. Расчетный уровень достигнут. Условия для нисходящей коррекции выполнены. В ближайшие три торговых дня жду снижения IMOEX до 3375 п. (минимальная цель для коррекции).

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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