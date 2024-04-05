Нефть вывозит: рынок все выше и выше - 05.04.2024, ПРАЙМ
Нефть вывозит: рынок все выше и выше
На российском рынке сохраняется оптимизм. Индекс Мосбиржи в четверг вырос на 0,35%, до 3407,57 п., индекс РТС - на 0,55%, до 1163,76 п. На рынке по-прежнему... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T08:58+0300
2024-04-05T08:58+0300
2024-04-05T09:01+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. На российском рынке сохраняется оптимизм. Индекс Мосбиржи в четверг вырос на 0,35%, до 3407,57 п., индекс РТС - на 0,55%, до 1163,76 п. На рынке по-прежнему доминируют розничные инвесторы. Число физлиц с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам марта превысило 31,1 миллиона, при этом доля физлиц в объеме торгов акциями составила 72%, а объем вложений на фондовом рынке вырос в 2,1 раза по сравнению с мартом 2023 года и составил 82,2 миллиарда рублей.В отраслевом разрезе опережающую динамику второй день подряд показывает индекс Мосбиржи строительных компаний. Объемы нового ипотечного кредитования в I квартале оказались лишь на 13% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, хотя аналитики закладывали более заметное сжатие спроса на ипотечное кредитование на фоне ужесточения регулирования в сегменте.Индекс Мосбиржи нефти и газа повысился на позитивных новостях об экспорте российской нефти в Индию. По данным Kpler, объемы поставок в марте увеличились на 6% по сравнению с февралем и достигли четырехмесячного максимума на уровне 1,7 миллиона баррелей в сутки. Минфин, в свою очередь, сообщил о росте нефтегазовых доходов бюджета России в I квартале до 2,928 триллиона рублей, на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.На фоне роста цен на алюминий второй день раллируют акции РУСАЛа. Мы полагаем, что повышение котировок скорее носит спекулятивный характер. С фундаментальной точки зрения компания показала слабые финансовые результаты за 2023 год: производственные показатели снизились, а долговая нагрузка остается высокой. Вместе с тем сохраняются риски санкций на поставки российского алюминия в Европу.Совет директоров Куйбышевазота рекомендовал акционерам на годовом собрании 16 мая принять решение о выплате дивидендов по итогам 2023 года в размере 15 рублей на обыкновенную и привилегированную акции.НОВАТЭК может сократить проект "Арктик СПГ-2" из-за санкций, ограничивших доступ к танкерам ледового класса. Предполагается сохранить две технологические линии в проекте "Арктик СПГ-2", а третью использовать на проекте "Мурманск СПГ", где доступ к незамерзающему порту позволит вывозить газ на СПГ-танкерах.
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. На российском рынке сохраняется оптимизм. Индекс Мосбиржи в четверг вырос на 0,35%, до 3407,57 п., индекс РТС - на 0,55%, до 1163,76 п. На рынке по-прежнему доминируют розничные инвесторы. Число физлиц с брокерскими счетами на Московской бирже по итогам марта превысило 31,1 миллиона, при этом доля физлиц в объеме торгов акциями составила 72%, а объем вложений на фондовом рынке вырос в 2,1 раза по сравнению с мартом 2023 года и составил 82,2 миллиарда рублей.
В отраслевом разрезе опережающую динамику второй день подряд показывает индекс Мосбиржи строительных компаний. Объемы нового ипотечного кредитования в I квартале оказались лишь на 13% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, хотя аналитики закладывали более заметное сжатие спроса на ипотечное кредитование на фоне ужесточения регулирования в сегменте.
Индекс Мосбиржи нефти и газа повысился на позитивных новостях об экспорте российской нефти в Индию. По данным Kpler, объемы поставок в марте увеличились на 6% по сравнению с февралем и достигли четырехмесячного максимума на уровне 1,7 миллиона баррелей в сутки. Минфин, в свою очередь, сообщил о росте нефтегазовых доходов бюджета России в I квартале до 2,928 триллиона рублей, на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
На фоне роста цен на алюминий второй день раллируют акции РУСАЛа. Мы полагаем, что повышение котировок скорее носит спекулятивный характер. С фундаментальной точки зрения компания показала слабые финансовые результаты за 2023 год: производственные показатели снизились, а долговая нагрузка остается высокой. Вместе с тем сохраняются риски санкций на поставки российского алюминия в Европу.
Совет директоров Куйбышевазота рекомендовал акционерам на годовом собрании 16 мая принять решение о выплате дивидендов по итогам 2023 года в размере 15 рублей на обыкновенную и привилегированную акции.
НОВАТЭК может сократить проект "Арктик СПГ-2" из-за санкций, ограничивших доступ к танкерам ледового класса. Предполагается сохранить две технологические линии в проекте "Арктик СПГ-2", а третью использовать на проекте "Мурманск СПГ", где доступ к незамерзающему порту позволит вывозить газ на СПГ-танкерах.
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