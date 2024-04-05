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Оператор проекта "Сахалин-2" назначил нового гендиректора - 05.04.2024, ПРАЙМ
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Оператор проекта "Сахалин-2" назначил нового гендиректора
Оператор проекта "Сахалин-2" назначил нового гендиректора - 05.04.2024, ПРАЙМ
Оператор проекта "Сахалин-2" назначил нового гендиректора
Оператор проекта производства сжиженного природного газа "Сахалин-2" – "Сахалинская энергия" – провел кадровые изменения, на место Андрея Олейникова, бывшего с... | 05.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-05T09:04+0300
2024-04-05T09:05+0300
энергетика
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Оператор проекта производства сжиженного природного газа "Сахалин-2" – "Сахалинская энергия" – провел кадровые изменения, на место Андрея Олейникова, бывшего с 2022 года управляющим компании, назначив генеральным директором Романа Дашкова, который с 2013 года занимал должность главного исполнительного директора. "С 4 апреля 2024 года генеральным директором ООО "Сахалинская Энергия" назначен Роман Юрьевич Дашков", – говорится в сообщении компании. Уточняется, что решение принято на внеочередном общем собрании участников "Сахалинской энергии" 4 апреля. Ранее управляющим компании с 5 августа 2022 года был Андрей Олейников. Уточняется, что Дашков – выпускник Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина и Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Работал на Оренбургском, Ямбургском и Ямальских нефтегазоконденсатных месторождениях. Начал работать в 1998 году оператором добычи нефти и газа предприятия "Ямбурггаздобыча". Имеет многолетний опыт инженерно-технической и руководящей работы в системе дочерних структур ПАО "Газпром". С 2002 года работал главным технологом, заместителем начальника отдела в департаменте по добыче газа, газового конденсата, нефти. Затем в 2009–2013 годах работал заместителем генерального директора по перспективному развитию ООО "Газпром добыча Надым", где непосредственно участвовал в запуске Бованенковского месторождения на Ямале. За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд Роман Дашков неоднократно награжден корпоративными и ведомственными наградами. В 2020 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, заключили в компании.
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россия, газ
Энергетика, РОССИЯ, Газ
09:04 05.04.2024 (обновлено: 09:05 05.04.2024)
 
Оператор проекта "Сахалин-2" назначил нового гендиректора

Оператор проекта "Сахалин-2" назначил Романа Дашкова гендиректором

© РИА Новости . Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкГазовый факел
Газовый факел - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Сергей Красноухов
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Оператор проекта производства сжиженного природного газа "Сахалин-2" – "Сахалинская энергия" – провел кадровые изменения, на место Андрея Олейникова, бывшего с 2022 года управляющим компании, назначив генеральным директором Романа Дашкова, который с 2013 года занимал должность главного исполнительного директора.
"С 4 апреля 2024 года генеральным директором ООО "Сахалинская Энергия" назначен Роман Юрьевич Дашков", – говорится в сообщении компании. Уточняется, что решение принято на внеочередном общем собрании участников "Сахалинской энергии" 4 апреля.
Ранее управляющим компании с 5 августа 2022 года был Андрей Олейников.
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25 марта, 19:07
Уточняется, что Дашков – выпускник Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина и Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Работал на Оренбургском, Ямбургском и Ямальских нефтегазоконденсатных месторождениях.
Начал работать в 1998 году оператором добычи нефти и газа предприятия "Ямбурггаздобыча". Имеет многолетний опыт инженерно-технической и руководящей работы в системе дочерних структур ПАО "Газпром". С 2002 года работал главным технологом, заместителем начальника отдела в департаменте по добыче газа, газового конденсата, нефти. Затем в 2009–2013 годах работал заместителем генерального директора по перспективному развитию ООО "Газпром добыча Надым", где непосредственно участвовал в запуске Бованенковского месторождения на Ямале.
За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд Роман Дашков неоднократно награжден корпоративными и ведомственными наградами. В 2020 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, заключили в компании.
 
ЭнергетикаРОССИЯГаз
 
 
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