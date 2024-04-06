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Восемь жителей подтопленного Орска госпитализировали с норовирусом - 06.04.2024, ПРАЙМ
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Восемь жителей подтопленного Орска госпитализировали с норовирусом
Восемь жителей подтопленного Орска госпитализировали с норовирусом - 06.04.2024, ПРАЙМ
Восемь жителей подтопленного Орска госпитализировали с норовирусом
Восемь россиян в подтопленном Орске пришлось госпитализировать с кишечным вирусом после употребления воды из-под крана, рассказали в Минздраве Оренбургской... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T16:51+0300
2024-04-06T16:51+0300
происшествия
россия
оренбургская область
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УФА, 6 апр - ПРАЙМ. Восемь россиян в подтопленном Орске пришлось госпитализировать с кишечным вирусом после употребления воды из-под крана, рассказали в Минздраве Оренбургской области.Сообщается, что всего за сутки за медпомощью обратились 18 жителей, из которых восемь были госпитализированы, остальные же получают амбулаторную помощь. Уточняется, что все пострадавшие употребляли воду из-под крана.Администрация города и управляющие компании получили предписание, согласно которому они обязаны обеспечить жителей города питьевой и технической водой. Как сообщили в Минздраве, на месте работает оперштаб, информация о текущей ситуации обновляется каждые два часа.
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россия, оренбургская область
Происшествия, РОССИЯ, Оренбургская область
16:51 06.04.2024
 
Восемь жителей подтопленного Орска госпитализировали с норовирусом

Восемь жителей Орска госпитализировали с норовирусом из-за воды из-под крана

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПрорыв дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске
© Пресс-служба МЧС РФ
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УФА, 6 апр - ПРАЙМ. Восемь россиян в подтопленном Орске пришлось госпитализировать с кишечным вирусом после употребления воды из-под крана, рассказали в Минздраве Оренбургской области.
Сообщается, что всего за сутки за медпомощью обратились 18 жителей, из которых восемь были госпитализированы, остальные же получают амбулаторную помощь. Уточняется, что все пострадавшие употребляли воду из-под крана.
Администрация города и управляющие компании получили предписание, согласно которому они обязаны обеспечить жителей города питьевой и технической водой. Как сообщили в Минздраве, на месте работает оперштаб, информация о текущей ситуации обновляется каждые два часа.
 
ПроисшествияРОССИЯОренбургская область
 
 
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