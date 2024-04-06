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Восемь жителей подтопленного Орска госпитализировали с норовирусом

Восемь жителей подтопленного Орска госпитализировали с норовирусом - 06.04.2024, ПРАЙМ

Восемь жителей подтопленного Орска госпитализировали с норовирусом

Восемь россиян в подтопленном Орске пришлось госпитализировать с кишечным вирусом после употребления воды из-под крана, рассказали в Минздраве Оренбургской... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T16:51+0300

2024-04-06T16:51+0300

2024-04-06T16:51+0300

происшествия

россия

оренбургская область

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УФА, 6 апр - ПРАЙМ. Восемь россиян в подтопленном Орске пришлось госпитализировать с кишечным вирусом после употребления воды из-под крана, рассказали в Минздраве Оренбургской области.Сообщается, что всего за сутки за медпомощью обратились 18 жителей, из которых восемь были госпитализированы, остальные же получают амбулаторную помощь. Уточняется, что все пострадавшие употребляли воду из-под крана.Администрация города и управляющие компании получили предписание, согласно которому они обязаны обеспечить жителей города питьевой и технической водой. Как сообщили в Минздраве, на месте работает оперштаб, информация о текущей ситуации обновляется каждые два часа.

оренбургская область

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россия, оренбургская область