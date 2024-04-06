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Суд арестовал фигуранта дела о нападении на губернатора Чибиса до 5 июня - 06.04.2024, ПРАЙМ
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Суд арестовал фигуранта дела о нападении на губернатора Чибиса до 5 июня
Суд арестовал фигуранта дела о нападении на губернатора Чибиса до 5 июня - 06.04.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал фигуранта дела о нападении на губернатора Чибиса до 5 июня
Александру Быданову, который обвиняется в нападении на губерантора Мурманской области Андрея Чибиса, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T13:41+0300
2024-04-06T13:54+0300
россия
суд
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КИРОВСК (Мурманская область), 6 апр - ПРАЙМ. Александру Быданову, который обвиняется в нападении на губерантора Мурманской области Андрея Чибиса, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 5 июня, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные суда Кировска с выездного заседания."Избрать в отношении обвиняемого Быданова Александра меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 5 июня", - сказал судья Александр Тимченко.Отмечается, что выездное заседание прошло в больнице, так как напавший на главу региона был ранен при задержании. На данный момент фигурант лежит в клинике под охраной.Покушение на Чибиса было совершено в четверг вечером. По данным следствия, 42-летний житель Апатитов дождался, когда губернатор закончит встречу с жителями города, и ударил его ножом в живот. Чибиса госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную горбольницу. После нападения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии, боец ОМОН применил табельное оружие и ранил злоумышленника.
https://1prime.ru/20240406/murmansk-847134703.html
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россия, суд
РОССИЯ, суд
13:41 06.04.2024 (обновлено: 13:54 06.04.2024)
 
Суд арестовал фигуранта дела о нападении на губернатора Чибиса до 5 июня

Суд отправил фигуранта дела о нападении на Чибиса под арест на 2 месяца

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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КИРОВСК (Мурманская область), 6 апр - ПРАЙМ. Александру Быданову, который обвиняется в нападении на губерантора Мурманской области Андрея Чибиса, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 5 июня, сообщают РИА Новости со ссылкой на данные суда Кировска с выездного заседания.
"Избрать в отношении обвиняемого Быданова Александра меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 5 июня", - сказал судья Александр Тимченко.
Судейский молоток
Обвиняемый в покушении на Чибиса готов перед ним извиниться
11:41
Отмечается, что выездное заседание прошло в больнице, так как напавший на главу региона был ранен при задержании. На данный момент фигурант лежит в клинике под охраной.
Покушение на Чибиса было совершено в четверг вечером. По данным следствия, 42-летний житель Апатитов дождался, когда губернатор закончит встречу с жителями города, и ударил его ножом в живот. Чибиса госпитализировали в Апатитско-Кировскую центральную горбольницу. После нападения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии, боец ОМОН применил табельное оружие и ранил злоумышленника.
 
РОССИЯсуд
 
 
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