https://1prime.ru/20240406/spetsoperatsiya-na-ukraine-847135314.html

ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ могут принять F-16, сказали в подполье

ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ могут принять F-16, сказали в подполье - 06.04.2024, ПРАЙМ

ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ могут принять F-16, сказали в подполье

Российские вооруженные силы ударили по военному аэродрому ВСУ Староконстантинов, расположенному в Хмельницкой области, на этом аэродроме, вероятно, планируется... | 06.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-06T12:25+0300

2024-04-06T12:25+0300

2024-04-06T12:25+0300

россия

украина

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f-16

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ДОНЕЦК, 6 апр - ПРАЙМ. Российские вооруженные силы ударили по военному аэродрому ВСУ Староконстантинов, расположенному в Хмельницкой области, на этом аэродроме, вероятно, планируется принять натовские самолеты F-16, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.Отмечается, что, предположительно, попадание совершено по месту расположения западных и украинских военных летчиков."Хмельницкая область, прилет в городе Староконстантинов, местная агентура сообщила о прилете, который чувствовался всем домом. Прилетело, несмотря на работу ПВО. Направление взрыва - военный аэродром", - сообщил собеседник агентства.Лебедев также отмечает, что на текущий момент в подполье склоняются к тому, что под удар попало общежитие, предназначенное для летного состава, в том числе иностранного. Ранее глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен говорила, что Дания будет первой, что отправит F-16 на Украину. Во второй половине года Киев получит партию нидерландских истребителей.

https://1prime.ru/20240406/nato-847132306.html

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россия, украина, вс россии, f-16