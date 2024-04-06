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ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ могут принять F-16, сказали в подполье - 06.04.2024, ПРАЙМ
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ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ могут принять F-16, сказали в подполье
ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ могут принять F-16, сказали в подполье - 06.04.2024, ПРАЙМ
ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ могут принять F-16, сказали в подполье
Российские вооруженные силы ударили по военному аэродрому ВСУ Староконстантинов, расположенному в Хмельницкой области, на этом аэродроме, вероятно, планируется... | 06.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-06T12:25+0300
2024-04-06T12:25+0300
россия
украина
вс россии
f-16
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ДОНЕЦК, 6 апр - ПРАЙМ. Российские вооруженные силы ударили по военному аэродрому ВСУ Староконстантинов, расположенному в Хмельницкой области, на этом аэродроме, вероятно, планируется принять натовские самолеты F-16, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.Отмечается, что, предположительно, попадание совершено по месту расположения западных и украинских военных летчиков."Хмельницкая область, прилет в городе Староконстантинов, местная агентура сообщила о прилете, который чувствовался всем домом. Прилетело, несмотря на работу ПВО. Направление взрыва - военный аэродром", - сообщил собеседник агентства.Лебедев также отмечает, что на текущий момент в подполье склоняются к тому, что под удар попало общежитие, предназначенное для летного состава, в том числе иностранного. Ранее глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен говорила, что Дания будет первой, что отправит F-16 на Украину. Во второй половине года Киев получит партию нидерландских истребителей.
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россия, украина, вс россии, f-16
РОССИЯ, УКРАИНА, ВС России, F-16
12:25 06.04.2024
 
ВС РФ ударили по аэродрому, где ВСУ могут принять F-16, сказали в подполье

Подполье: ВС РФ поразили аэродром на Западной Украине, который готовили для F-16

© РИА Новости . Мария Диментова | Перейти в медиабанкИстребители F-16 во время авиапарада
Истребители F-16 во время авиапарада - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости . Мария Диментова
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ДОНЕЦК, 6 апр - ПРАЙМ. Российские вооруженные силы ударили по военному аэродрому ВСУ Староконстантинов, расположенному в Хмельницкой области, на этом аэродроме, вероятно, планируется принять натовские самолеты F-16, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
Отмечается, что, предположительно, попадание совершено по месту расположения западных и украинских военных летчиков.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2024
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"Хмельницкая область, прилет в городе Староконстантинов, местная агентура сообщила о прилете, который чувствовался всем домом. Прилетело, несмотря на работу ПВО. Направление взрыва - военный аэродром", - сообщил собеседник агентства.
Лебедев также отмечает, что на текущий момент в подполье склоняются к тому, что под удар попало общежитие, предназначенное для летного состава, в том числе иностранного.
Ранее глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен говорила, что Дания будет первой, что отправит F-16 на Украину. Во второй половине года Киев получит партию нидерландских истребителей.
 
РОССИЯУКРАИНАВС РоссииF-16
 
 
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