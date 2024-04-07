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Абхазия обеспечит безопасность для российских туристов

Абхазия обеспечит безопасность для российских туристов - 07.04.2024, ПРАЙМ

Абхазия обеспечит безопасность для российских туристов

Абхазия готова обеспечить российским туристам безопасность на своих курортах в этот летний сезон, рассказал РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа. | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T08:55+0300

2024-04-07T08:55+0300

2024-04-07T08:55+0300

экономика

абхазия

выездной туризм

курортный сезон

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Абхазия готова обеспечить российским туристам безопасность на своих курортах в этот летний сезон, рассказал РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа. "В вопросе обеспечения безопасности все готовится, практически все готово. Глава государства проводит по этому поводу ряд совещаний, где дает поручения, эти поручения будут выполняться", — сказал он, комментируя подготовку к предстоящему летнему туристическому сезону. Квициниа отметил, что в республике "всегда рады российским туристам". По его словам, власти страны "делают все возможное для того, чтобы нашим гостям было комфортно и уютно".

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абхазия, выездной туризм, курортный сезон