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Абхазия обеспечит безопасность для российских туристов
Абхазия обеспечит безопасность для российских туристов - 07.04.2024, ПРАЙМ
Абхазия обеспечит безопасность для российских туристов
Абхазия готова обеспечить российским туристам безопасность на своих курортах в этот летний сезон, рассказал РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T08:55+0300
2024-04-07T08:55+0300
2024-04-07T08:55+0300
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абхазия
выездной туризм
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Абхазия готова обеспечить российским туристам безопасность на своих курортах в этот летний сезон, рассказал РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа. "В вопросе обеспечения безопасности все готовится, практически все готово. Глава государства проводит по этому поводу ряд совещаний, где дает поручения, эти поручения будут выполняться", — сказал он, комментируя подготовку к предстоящему летнему туристическому сезону. Квициниа отметил, что в республике "всегда рады российским туристам". По его словам, власти страны "делают все возможное для того, чтобы нашим гостям было комфортно и уютно".
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абхазия, выездной туризм, курортный сезон
Экономика, АБХАЗИЯ, выездной туризм, Курортный сезон
Абхазия обеспечит безопасность для российских туристов
Посол в Москве: Абхазия готова к обеспечению безопасности туристов из РФ в курортный сезон
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Абхазия готова обеспечить российским туристам безопасность на своих курортах в этот летний сезон, рассказал РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа.
"В вопросе обеспечения безопасности все готовится, практически все готово. Глава государства проводит по этому поводу ряд совещаний, где дает поручения, эти поручения будут выполняться", — сказал он, комментируя подготовку к предстоящему летнему туристическому сезону.
Квициниа отметил, что в республике "всегда рады российским туристам".
По его словам, власти страны "делают все возможное для того, чтобы нашим гостям было комфортно и уютно".
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