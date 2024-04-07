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"Ашан" планирует арендовать бывший офис Henkel в Москве - 07.04.2024, ПРАЙМ
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"Ашан" планирует арендовать бывший офис Henkel в Москве
"Ашан" планирует арендовать бывший офис Henkel в Москве - 07.04.2024, ПРАЙМ
"Ашан" планирует арендовать бывший офис Henkel в Москве
Французский ритейлер "Ашан" планирует арендовать бывший офис компании Henkel в центре Москвы, пишет РБК со ссылкой на консультантов в сфере недвижимости. | 07.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-07T16:02+0300
2024-04-07T16:02+0300
экономика
россия
ашан
аренда
henkel
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Французский ритейлер "Ашан" планирует арендовать бывший офис компании Henkel в центре Москвы, пишет РБК со ссылкой на консультантов в сфере недвижимости.БЦ "Европа Хаус" расположен в Колокольниковом переулке у станции метро "Трубная", его построили в 2004 году. По данным Росреестра, здание долгое время занимала компания по производству косметики и бытовой химии Henkel (ФРГ). Весной 2023 года компания продала свои активы российскому менеджменту.В настоящее время офис компании "Ашан" располагается в бизнес-центре "Тройка" на улице Верхняя Красносельская. В феврале 2024 года компания объявила о необходимости реконструкции БЦ, для которой потребуется закрытие помещений.В пресс-службе "Ашана" подтвердили, что компания рассматривает варианты нового офисного пространства, однако окончательное решение еще не принято.
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россия, ашан, аренда, henkel
Экономика, РОССИЯ, Ашан, аренда, Henkel
16:02 07.04.2024
 
"Ашан" планирует арендовать бывший офис Henkel в Москве

РБК: "Ашан" планирует арендовать бывший офис компании Henkel

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота гипермаркета Ашан в Новосибирске
Работа гипермаркета Ашан в Новосибирске - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Французский ритейлер "Ашан" планирует арендовать бывший офис компании Henkel в центре Москвы, пишет РБК со ссылкой на консультантов в сфере недвижимости.
БЦ "Европа Хаус" расположен в Колокольниковом переулке у станции метро "Трубная", его построили в 2004 году. По данным Росреестра, здание долгое время занимала компания по производству косметики и бытовой химии Henkel (ФРГ). Весной 2023 года компания продала свои активы российскому менеджменту.
В настоящее время офис компании "Ашан" располагается в бизнес-центре "Тройка" на улице Верхняя Красносельская. В феврале 2024 года компания объявила о необходимости реконструкции БЦ, для которой потребуется закрытие помещений.
В пресс-службе "Ашана" подтвердили, что компания рассматривает варианты нового офисного пространства, однако окончательное решение еще не принято.
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