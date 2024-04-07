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Названа средняя стоимость авиабилетов из России в Турцию и обратно

Названа средняя стоимость авиабилетов из России в Турцию и обратно - 07.04.2024, ПРАЙМ

Названа средняя стоимость авиабилетов из России в Турцию и обратно

Средний чек за авиабилеты из России в Турцию и обратно не изменился в сравнении с прошлым годом и составляет 35-40 тысяч рублей, дефицита перевозки нет,... | 07.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-07T09:42+0300

2024-04-07T09:42+0300

2024-04-07T09:43+0300

экономика

туризм

турция

авиабилеты

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Средний чек за авиабилеты из России в Турцию и обратно не изменился в сравнении с прошлым годом и составляет 35-40 тысяч рублей, дефицита перевозки нет, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Сейчас средний чек на перелет в Турцию и обратно не повысился по сравнению с 2023 годом и составляет 35-40 тысяч рублей", - сказал Горин, отметив, что в прошлом году средний чек по направлению "несмотря на ослабление курса рубля, дефицит перевозки и облетный маршрут, даже снизился". Он уточнил, что в 2022 году за авиабилет в Турцию и обратно россияне платили около 60 тысяч рублей, а в 2023 году - уже 35-40 тысяч рублей. Он также подчеркнул, что рейсов между странами достаточно. "Дефицита перевозки нет. Квот, согласованных на предстоящий сезон, не меньше, чем годом ранее. Пять турецких и не менее 11 российских авиакомпании могут выполнять 1250 рейсов в неделю из 22 городов РФ в пять городов Турции", - пояснил вице-президент РСТ. Горин также сохранил оценку, что запрет полетов Southwind над ЕС не вызовет дефицита рейсов из РФ в Турцию. "На российских туристах этот запрет никак не сказывается, так как авиакомпания выполняет полеты в Турцию по восточному маршруту - через Черное море, по территории Казахстана, Грузии. Они выполняются без ограничений", - пояснил эксперт.

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туризм, турция, авиабилеты